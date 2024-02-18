Her gün yeni bir şeyler çıkıyor! Limonun yarısını kesip dolaba koyanlar yandı

Uzmanlar yarım limonu kestikten sonra buzdolabına koymanın olumsuz etkileri konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Araştırmalar, kesilmiş sebze ve meyvelerin bekletilmesi halinde hızlıca bir zehire dönüşebileceğini gösteriyor. Peki hangi tür sebze ve meyveleri kesip buzdolabında saklarken ölümcül bir hata yapabilirsiniz? İşte buzdolabına koymamanız gereken o besinler… Limonun faydaları saymakla bitmez ama kestikten sonra buzdolabına koyarsanız zehirli hale gelebilir. Uzmanlar, zehrin ortadan ikiye kesilmiş yiyeceklerden ya da salamura edilmiş yiyeceklerden yayılabileceği konusunda sürekli olarak uyarıyor.