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Gıda
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Her gün yeni bir şeyler çıkıyor! Limonun yarısını kesip dolaba koyanlar yandı

2024-02-18 07:45:38
Her gün yeni bir şeyler çıkıyor! Limonun yarısını kesip dolaba koyanlar yandı

Uzmanlar yarım limonu kestikten sonra buzdolabına koymanın olumsuz etkileri konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Araştırmalar, kesilmiş sebze ve meyvelerin bekletilmesi halinde hızlıca bir zehire dönüşebileceğini gösteriyor. Peki hangi tür sebze ve meyveleri kesip buzdolabında saklarken ölümcül bir hata yapabilirsiniz? İşte buzdolabına koymamanız gereken o besinler… Limonun faydaları saymakla bitmez ama kestikten sonra buzdolabına koyarsanız zehirli hale gelebilir. Uzmanlar, zehrin ortadan ikiye kesilmiş yiyeceklerden ya da salamura edilmiş yiyeceklerden yayılabileceği konusunda sürekli olarak uyarıyor.

#1
Foto - Her gün yeni bir şeyler çıkıyor! Limonun yarısını kesip dolaba koyanlar yandı

LİMON Limonları bu şekilde saklamak sindirim ve sinir sistemlerine zarar verebilir. Bu nedenle sağlığınıza zarar verebileceği ve hatta ölüme neden olabileceği için bu besinleri gece dahi olsa buzdolabında saklamayın.

#2
Foto - Her gün yeni bir şeyler çıkıyor! Limonun yarısını kesip dolaba koyanlar yandı

SOĞAN Buzdolabında kesilmeden saklanmaması gereken gıdalardan biri de soğandır. Soğanlar ikiye kesildiğinde çabuk ekşimeye başlar ve bunları yemek midenize ve sindiriminize zarar verebilir.

#3
Foto - Her gün yeni bir şeyler çıkıyor! Limonun yarısını kesip dolaba koyanlar yandı

PATATES Uzmanlar kesilmiş patates tüketilmemesi konusunda uyarıyor. Bunun nedeni patatesin içinde sürekli hareket halinde olan mikroorganizmaların bulunmasıdır. Bu mikroorganizmalar testislerle temas ettiğinde çoğalır ve toksik hale gelir. Bu nedenle patatesleri kestikten sonra buzdolabında saklamayın.

#4
Foto - Her gün yeni bir şeyler çıkıyor! Limonun yarısını kesip dolaba koyanlar yandı

TURP Bir kış sebzesi olan turpun, gazı sıkışabileceğinden kesildikten sonra açık havada veya buzdolabında saklanmamalıdır.

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