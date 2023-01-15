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Yaşam
10
Hepsini tek tek kokladı | Hırsızdaki cesarete bakın!

2023-01-15 11:26:57
Hepsini tek tek kokladı | Hırsızdaki cesarete bakın!

Antalya'da bir hırsız, girdiği apartmanda ayakkabıları tek tek koklayıp sonra da çaldı.

#1
Foto - Hepsini tek tek kokladı | Hırsızdaki cesarete bakın!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir apartmana giren hırsız, daire kapısında bulunan ayakkabılıktan ayakkabı çaldı.

#2
Foto - Hepsini tek tek kokladı | Hırsızdaki cesarete bakın!

. En iyi ayakkabıyı seçmek için cep telefonu ışığıyla marka ve numarasına bakan hırsızın, çalmadan önce ayakkabının kokup kokmadığını kontrol ettiği görüldü. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında, hırsızlık sırasında şüphelinin rahatlığı da dikkatlerden kaçmadı.

#3
Foto - Hepsini tek tek kokladı | Hırsızdaki cesarete bakın!

Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1012 sokak üzerinde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmana giren hırsız, Mehmet Yüksel isimli vatandaşın ikamet ettiği dairenin kapısında bulunan ayakkabılıktan ayakkabı çaldı.

#4
Foto - Hepsini tek tek kokladı | Hırsızdaki cesarete bakın!

Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, şüphelinin ayakkabılıktaki tüm ayakkabıları iyice kontrol ettikten sonra en iyi spor ayakkabısını seçtiği, alıp götürmeden önce ayakkabının marka ve numarasına bakıp kokup kokmadığını da koklayarak kontrol ettiği görüldü.

#5
Foto - Hepsini tek tek kokladı | Hırsızdaki cesarete bakın!

Ayakkabısı çalınan Mehmet Yüksel, olaydan birkaç gün önce apartmanın giriş kapısının kilidinin arızalandığını belirterek “Olay günü kapı kilitli değildi. Olayı dışarı çıkmak için ayakkabıyı aradığımda bulamayınca anladım.

#6
Foto - Hepsini tek tek kokladı | Hırsızdaki cesarete bakın!

Güvenlik kamerasını izleyince ayakkabının çalındığını gördüm. Adam o kadar rahat ki şaşırıp kaldım.

#7
Foto - Hepsini tek tek kokladı | Hırsızdaki cesarete bakın!

Bir de kokup kokmadığını kontrol ediyor. Ben buradan vatandaşlarımıza benim düştüğüm duruma düşmemeleri için apartman ve daire kapılarını kapatmalarını öneriyorum.

#8
Foto - Hepsini tek tek kokladı | Hırsızdaki cesarete bakın!

Eğer imkanları varsa daire kapılarının önüne bile bir şey bırakmasınlar. Ben yandım başkaları yanmasın” dedi.

#9
Foto - Hepsini tek tek kokladı | Hırsızdaki cesarete bakın!

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