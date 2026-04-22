Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı 'Hakikat Yükseldikçe İftiralar Çöküyor' diyerek duyurdu...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı yaptığı açıklamada, Akın Gürlek’e yönelik son dönemde artan eleştirilerin ve organize saldırıların dikkatle takip edildiğini belirterek, Bakan Gürlek’e güçlü destek verdiklerini ifade etti.

Yazıcı, Gülistan Doku soruşturması başta olmak üzere faili meçhul dosyaların yeniden ele alınmasının, Türkiye’de adaletin tesisi adına tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Bu süreçte ortaya konulan iradenin, yıllardır karanlıkta kalan dosyaların aydınlatılması için önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Açıklamasında, Adalet Bakanı’nın yürüttüğü kararlı mücadelenin bazı çevreleri rahatsız ettiğini belirten Yazıcı, “Sayın Bakanımızın ortaya koyduğu net ve tavizsiz duruş, kirli odakları ve hesap veren değil hesap soran bir Türkiye istemeyen çevreleri açıkça rahatsız etmektedir. Bu nedenle belirli kesimlerin, örgütlü bir şekilde, yalan yanlış beyanlarla ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerle Sayın Bakan’ı hedef aldığı görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Yazıcı, özellikle son süreçte dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığının ortaya çıktığını belirterek, “Bugün gelinen noktada, Sayın Bakanımıza yönelik atılan iftiraların ne kadar mesnetsiz olduğu daha net anlaşılmıştır. Buna rağmen bu iddiaları ortaya atanların sessizliğe bürünmesi, kamu vicdanını yaralamaktadır. Açıkça soruyoruz: Neden bir özür dilenmiyor?” dedi.

Devletin adalet mekanizmasının güçlü bir iradeyle çalıştığını vurgulayan Yazıcı, Akın Gürlek’in bu süreçte gösterdiği kararlılığın Türkiye adına büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. “Sayın Bakanımız, hiçbir baskıya boyun eğmeden, adaletin tecellisi için mücadele etmektedir. Bu duruş, sadece bir yöneticilik değil, aynı zamanda millet adına sergilenen güçlü bir devlet refleksidir” değerlendirmesinde bulundu. Millete açık çağrıda bulunan Yazıcı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Aziz milletimiz şunu çok iyi bilmelidir ki; adalet için verilen bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Sayın Adalet Bakanımızın yanında durmak, adaletin ve hakikatin yanında durmaktır. Tüm vatandaşlarımızı, bu kararlı yürüyüşe destek olmaya ve devletimizin adalet mücadelesine sahip çıkmaya davet ediyorum.”

