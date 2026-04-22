Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı 'Hakikat Yükseldikçe İftiralar Çöküyor' diyerek duyurdu...

Devletin adalet mekanizmasının güçlü bir iradeyle çalıştığını vurgulayan Yazıcı, Akın Gürlek’in bu süreçte gösterdiği kararlılığın Türkiye adına büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. “Sayın Bakanımız, hiçbir baskıya boyun eğmeden, adaletin tecellisi için mücadele etmektedir. Bu duruş, sadece bir yöneticilik değil, aynı zamanda millet adına sergilenen güçlü bir devlet refleksidir” değerlendirmesinde bulundu. Millete açık çağrıda bulunan Yazıcı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Aziz milletimiz şunu çok iyi bilmelidir ki; adalet için verilen bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Sayın Adalet Bakanımızın yanında durmak, adaletin ve hakikatin yanında durmaktır. Tüm vatandaşlarımızı, bu kararlı yürüyüşe destek olmaya ve devletimizin adalet mücadelesine sahip çıkmaya davet ediyorum.”