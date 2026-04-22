Yunan basını, 'dengeler değişecek' diyerek duyurdu: S-400 sorunu çözüldü, Türkiye uçaklara kavuşuyor
Yunan basını, Türkiye için S-400 sorununun çözüldüğünü ve Ankara'nın çok yakında F-35 savaş uçaklarına kavuşacağını yazdı.
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın Türkiye açıklamalarını alıntılayan Yunan basınından Geostratigika, Ankara'nın ilk kez F-35'lere bu kadar yaklaştığını yazdı
Barrack, "S-400 sorununun yakında çözüleceğine inanıyorum. Başkanımın (Trump'ın) bakış açısından, Türkiye'nin F-35 programına yeniden entegre olması sorun değil" demişti.
Haberde şu ifadelere yer verildi: İlginç olan sadece meselenin yakında çözülebileceği ifadesi değil, esas olarak perde arkasında ima edilenlerdir. Washington, Ankara'nın F-35 programındaki geleceğine kapıyı kapatmıyor, bu yakın zamana kadar imkansız gibi görünen bir şeydi.
Aynı zamanda, F-16 meselesi geçici bir çözüm olarak dinamik bir şekilde yeniden gündeme geliyor. Yeni uçaklar ve modernizasyon anlaşması, iki tarafın ana sorunu tamamen çözmeden askeri ilişkilerini işlevsel tutmanın bir yolunu aradığını gösteriyor.
İşin özü başka yerde yatıyor. S-400 sadece bir silah sistemi değil. Aynı zamanda siyasi bir mesaj ve jeostratejik bir tercih. Eğer bir uzlaşma olursa, NATO'daki genel denge çerçevesi değişir ve Doğu Akdeniz doğrudan etkilenir.
