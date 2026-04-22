  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Canan Karatay diyeti: Meğer kilo vermenin en kolay yoluymuş! Öyle bir şey yaptı ki... Dünyanın en önemli geçiş noktalarındandı! Artık paralı olacak Gabar'a komşu ilde büyük petrol heyecanı! Yerin 2300 metre altına iniliyor Arpaguş toplantıya katıldı: İslamofobiye karşı verilen mücadele, insan onurunu koruma mücadelesidir Renault Scenic E-Tech Elektrikli Türkiye'de satışa sunuldu Tek yumrukla ölümüne neden olmuşlardı: Alperen'i öldüren sanıklara komik ceza! Fenerbahçe’de Muriqi şoku! Mallorca’dan dudak uçuklatan bonservis Dünyada eşi benzeri yok: Bu meyve masajla üretiliyor!
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Yunan basını, 'dengeler değişecek' diyerek duyurdu: S-400 sorunu çözüldü, Türkiye uçaklara kavuşuyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yunan basını, Türkiye için S-400 sorununun çözüldüğünü ve Ankara'nın çok yakında F-35 savaş uçaklarına kavuşacağını yazdı.

4
#1
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın Türkiye açıklamalarını alıntılayan Yunan basınından Geostratigika, Ankara'nın ilk kez F-35'lere bu kadar yaklaştığını yazdı

#2
Barrack, "S-400 sorununun yakında çözüleceğine inanıyorum. Başkanımın (Trump'ın) bakış açısından, Türkiye'nin F-35 programına yeniden entegre olması sorun değil" demişti.

#3
Haberde şu ifadelere yer verildi: İlginç olan sadece meselenin yakında çözülebileceği ifadesi değil, esas olarak perde arkasında ima edilenlerdir. Washington, Ankara'nın F-35 programındaki geleceğine kapıyı kapatmıyor, bu yakın zamana kadar imkansız gibi görünen bir şeydi.

#4
Aynı zamanda, F-16 meselesi geçici bir çözüm olarak dinamik bir şekilde yeniden gündeme geliyor. Yeni uçaklar ve modernizasyon anlaşması, iki tarafın ana sorunu tamamen çözmeden askeri ilişkilerini işlevsel tutmanın bir yolunu aradığını gösteriyor.

#5
İşin özü başka yerde yatıyor. S-400 sadece bir silah sistemi değil. Aynı zamanda siyasi bir mesaj ve jeostratejik bir tercih. Eğer bir uzlaşma olursa, NATO'daki genel denge çerçevesi değişir ve Doğu Akdeniz doğrudan etkilenir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

O uçakları sanki Amerikadan izinsiz kullanabilceğiz de. O oçuklarda sadece vae sadece batının menfaatlerine hizmet edecektir.

Şevki

S400 Türkiye nin onurudur nasıl çözülecek ver kurtul ise sandıkta ağır karşılığı olur
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23