Başkan Kurtulmuş çocukları ağırladı: TBMM’de renkli görüntüler

TÜRKİYE OLARAK ÜZERİNDE DURDUĞUMUZ ŞEY, ÇOCUKLARA UMUT VERMEKTİR: Türkiye'ye gelen çocuklardan 23 Nisan'ın neşe ve umudunu kendi ülkelerine taşımalarını isteyen Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Bizim çocuklar için ortaya koymamız gereken temel şey, çocukların geleceğe dair ümitlerinin yeşertilmesi, umutlarının büyütülmesidir. Her türlü olumsuzluğa rağmen Türkiye olarak üzerinde durduğumuz şey, dünyayı omuzlarında taşıyacak olan çocuklara umut vermektir, onlara ümit aşılamaktır, onların daha mutlu olabilmeleri için imkan hazırlamaktır. Savaşlardan bunalmış bir dünyada barışı geliştirecek sözü söylemek, çocuklarımıza vereceğimiz en büyük armağanlardan birisidir. Yeryüzünde bu kadar çok haksızlığın, adaletsizliğin olduğu bir ortamda, gençlerimiz, evlatlarımız için adaleti güçlendirmek, adaleti tesis etmek için var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz."