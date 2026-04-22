Ferdi Atuner hayatını kaybetti! Yeşilçam'da birçok filmde rol almıştı

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Oyuncu Ferdi Atuner, 82 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. 'En Son Babalar Duyar'dan 'Çocuklar Duymasın'a gibi yapımda rol aldı.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Atuner, geçirdiği kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

‘Çocuklar Duymasın’, ‘Reyting Hamdi’, ‘En Son Babalar Duyar’ ve ‘Çılgın Bediş’ gibi yapımlarda rol alan Atuner’ın ailesi sanatçının kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.

FERDİ ATUNER KİMDİR? Ferdi Atuner, 1 Ocak 1944'te Erzincan'da dünyaya geldi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Ferdi Atuner, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda oynamıştır.

Ferdi Atuner hangi dizi ve filmlerde oynadı? Sünnet Çocuğu Organik Aşk Hikâyeleri Cümbüşü Sanata Meleklerin Mucizesi Abbasın Melekleri Muhalif Başkan Hayat Sürprizlerle Dolu Sarı Keçilikler

Papatyam: Celal Sevimli Dinozor Tatilde Kirpi Bez Bebek: Müdür İki Arada Aşk: Gizem'in babası Profesyonel Çaylaklar Ahududu Kahraman İnekler Cennet Mahallesi: Tuncay Azize Çocuklar Duymasın Reyting Hamdi En Son Babalar Duyar: Samim Kahpe Bizans: Nacar köylüsü Ayrılsak da Beraberiz: Yesari İskele Sokak: Bakkal Osman Bizim Kuruntu Ailesi: Nezahat Hanım'ın yeni eşi Köfteci Necmi Bey Yasemince

