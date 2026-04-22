Yaklaşık 1 milyar dolar... Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yaklaşık 1 milyar dolar... Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat

Türkiye Oyuncakçılar Derneği (TOYDER) Başkanı Raşit Akar önemli açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Yaklaşık 1 milyar dolar... Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat

Türkiye Oyuncakçılar Derneği (TOYDER) Başkanı Raşit Akar, 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan oyuncak sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Tüketicileri "merdiven altı oyuncak" üretime karşı uyaran Akar, güvenli ürün için etiket kontrolünün ve "CE" işaretinin şart olduğunu vurguladı.

#2
Foto - Yaklaşık 1 milyar dolar... Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat

Çocukların motor becerilerinden muhakeme yeteneğine kadar gelişiminde kilit rol oynayan oyuncaklar, günümüzde sadece bir oyun aracı değil, aynı zamanda dev bir ekonomik pazar haline geldi.

#3
Foto - Yaklaşık 1 milyar dolar... Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat

TOYDER Başkanı Raşit Akar, oyuncak sektörünün mevcut durumunu, ithalat-ihracat dengesini ve ebeveynlerin dikkat etmesi gereken kritik noktaları paylaştı.

#4
Foto - Yaklaşık 1 milyar dolar... Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat

Türkiye oyuncak pazarının yaklaşık 1 milyar dolar hacme ulaştığını belirten Akar, rakamları şu şekilde detaylandırdı: İthal Ürünler: 700 milyon dolar (En büyük rakip Çin).

#5
Foto - Yaklaşık 1 milyar dolar... Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat

Yerli Üretim: 200 milyon dolar (İç piyasaya arz edilen). İhracat: Yaklaşık 100 milyon dolar (Avrupa ve Afrika odaklı).

#6
Foto - Yaklaşık 1 milyar dolar... Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat

Akar, özellikle yerli oyuncak üreticilerinin dünya kalitesinde işler çıkardığını ancak "merdiven altı" üretim tehlikesinin devam ettiğini hatırlatarak tüketicilere şu tavsiyelerde bulundu:

#7
Foto - Yaklaşık 1 milyar dolar... Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat

Etiket Kontrolü: Oyuncağın arkasında üretici veya ithalatçı firmanın adı, adresi ve iletişim bilgileri mutlaka olmalı.

#8
Foto - Yaklaşık 1 milyar dolar... Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat

"CE" İşareti: Oyuncaklardaki Avrupa standartlarına uygunluğu simgeleyen bu işaret ve yaş grubu ibareleri mutlaka kontrol edilmeli.

#9
Foto - Yaklaşık 1 milyar dolar... Oyuncaklardaki bu işaret hayati önem taşıyor: Anne babalar dikkat

Oyuncaklardaki tüketim alışkanlıklarının değiştiğine dikkat çeken TOYDER Başkanı, en çok lego, yapboz ve metal arabaların ilgi gördüğünü söyledi. Özellikle küçük metal arabaların artık "oyuncak" kategorisinden çıkıp yetişkinler için koleksiyon objesi haline geldiğini vurguladı. Oyuncak sektörü, artan vergi yükü ve ham madde maliyetlerine rağmen Türkiye'nin lojistik avantajını kullanarak ihracatta vites yükseltmeyi planlıyor. Ancak tüketicinin "bilinçli ebeveyn" rolü, çocuk sağlığı ve sektör disiplini için hala en güçlü denetim mekanizması.

