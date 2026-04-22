Isı üreten ve kompresörle... Uzatma kablosuna asla takılmaması gereken 10 cihaz

Uzatma kablosuna asla takılmaması gereken 10 cihaz belli oldu.
Birçoğumuz için uzatma kabloları evde oldukça kullanışlı araçlardır. İhtiyaç duyulan yerde priz olmadığında büyük kolaylık sağlar. Örneğin, elektrik süpürgesiyle temizlik yaparken kabloyu sürekli çıkarıp takmak zorunda kalmamak işleri kolaylaştırır.
Ancak uzmanlara göre uzatma kabloları aslında yalnızca geçici bir çözüm olarak kullanılmalıdır. Yanlış kullanım, sadece cihazlara zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda ciddi yangın riskine de yol açabilir.
Uzmanlara göre: "Sürekli ısı üreten veya kompresörle çalışan cihazlar uzatma kablosuna bağlanmamalıdır."
Bunlara şunlar dahildir: 1-Elektrikli ısıtıcılar 2-Fırın ve ocaklar 3-Buzdolapları 4-Mikrodalga fırınlar 5-Klima cihazları 6-Tost makineleri 7-Airfryer (hava fritözleri) 8-Bulaşık makineleri 9-Çamaşır makineleri 10-Elektrik süpürgesi
Bu cihazlar, uzatma kablolarının taşıyabileceğinden daha fazla elektrik yükü oluşturur. Bu durum: Aşırı ısınmaya Kablonun erimesine Yangın riskine yol açabilir.
Uzmanlar, uzatma kablolarının daha çok düşük güç gerektiren cihazlar için uygun olduğunu vurguluyor. Isınan, ses çıkaran ya da soğutma yapan cihazlar doğrudan duvar prizine bağlanmalıdır. Uzatma kabloları kalıcı tesisat yerine kullanılmamalıdır Birden fazla uzatma kablosunu birbirine bağlamak ciddi tehlike oluşturur
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23