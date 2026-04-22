Canan Karatay diyeti: Meğer kilo vermenin en kolay yoluymuş! Öyle bir şey yaptı ki... Dünyanın en önemli geçiş noktalarındandı! Artık paralı olacak Gabar'a komşu ilde büyük petrol heyecanı! Yerin 2300 metre altına iniliyor Arpaguş toplantıya katıldı: İslamofobiye karşı verilen mücadele, insan onurunu koruma mücadelesidir Renault Scenic E-Tech Elektrikli Türkiye'de satışa sunuldu Tek yumrukla ölümüne neden olmuşlardı: Alperen'i öldüren sanıklara komik ceza! Fenerbahçe’de Muriqi şoku! Mallorca’dan dudak uçuklatan bonservis Dünyada eşi benzeri yok: Bu meyve masajla üretiliyor!
Isı üreten ve kompresörle... Uzatma kablosuna asla takılmaması gereken 10 cihaz
Uzatma kablosuna asla takılmaması gereken 10 cihaz

Uzatma kablosuna asla takılmaması gereken 10 cihaz belli oldu.

Foto - Isı üreten ve kompresörle... Uzatma kablosuna asla takılmaması gereken 10 cihaz

Birçoğumuz için uzatma kabloları evde oldukça kullanışlı araçlardır. İhtiyaç duyulan yerde priz olmadığında büyük kolaylık sağlar. Örneğin, elektrik süpürgesiyle temizlik yaparken kabloyu sürekli çıkarıp takmak zorunda kalmamak işleri kolaylaştırır.

Foto - Isı üreten ve kompresörle... Uzatma kablosuna asla takılmaması gereken 10 cihaz

Ancak uzmanlara göre uzatma kabloları aslında yalnızca geçici bir çözüm olarak kullanılmalıdır. Yanlış kullanım, sadece cihazlara zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda ciddi yangın riskine de yol açabilir.

Foto - Isı üreten ve kompresörle... Uzatma kablosuna asla takılmaması gereken 10 cihaz

Uzmanlara göre: "Sürekli ısı üreten veya kompresörle çalışan cihazlar uzatma kablosuna bağlanmamalıdır."

Foto - Isı üreten ve kompresörle... Uzatma kablosuna asla takılmaması gereken 10 cihaz

Bunlara şunlar dahildir: 1-Elektrikli ısıtıcılar 2-Fırın ve ocaklar 3-Buzdolapları 4-Mikrodalga fırınlar 5-Klima cihazları 6-Tost makineleri 7-Airfryer (hava fritözleri) 8-Bulaşık makineleri 9-Çamaşır makineleri 10-Elektrik süpürgesi

Foto - Isı üreten ve kompresörle... Uzatma kablosuna asla takılmaması gereken 10 cihaz

Bu cihazlar, uzatma kablolarının taşıyabileceğinden daha fazla elektrik yükü oluşturur. Bu durum: Aşırı ısınmaya Kablonun erimesine Yangın riskine yol açabilir.

Foto - Isı üreten ve kompresörle... Uzatma kablosuna asla takılmaması gereken 10 cihaz

Uzmanlar, uzatma kablolarının daha çok düşük güç gerektiren cihazlar için uygun olduğunu vurguluyor. Isınan, ses çıkaran ya da soğutma yapan cihazlar doğrudan duvar prizine bağlanmalıdır. Uzatma kabloları kalıcı tesisat yerine kullanılmamalıdır Birden fazla uzatma kablosunu birbirine bağlamak ciddi tehlike oluşturur

