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Hem ayranı dökülmesin hem yoğurdu ekşimesin isteyen Yeniden Refahçılar şok olacak! Helal olsun sana bacım
Medya
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Hem ayranı dökülmesin hem yoğurdu ekşimesin isteyen Yeniden Refahçılar şok olacak! Helal olsun sana bacım

2024-04-09 15:48:00
Hem ayranı dökülmesin hem yoğurdu ekşimesin isteyen Yeniden Refahçılar şok olacak! Helal olsun sana bacım

Hilal Kaplan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Müslümanların selamet ve huzur içinde yaşamasını sağlamak için yaptıklarını tek tek sıraladı. “Gemi azıya alanlar, siyasi hayatında ‘One Minute’ten bu yana en çok bedel ödediği konu için Erdoğan'ı hain ilan etmeye kadar meseleyi götürebiliyorlar. Hamas'ın özgürce var olabildiği iki ülkeden biri olmamızı sağlayan lidere, Hamas'a ağız dolusu terörist diyenlerle birlikte dil uzatıyorlar” eleştirisinde bulunarak, Yeniden Refah Partisi’nin pozisyonuna da isim vermeden sitem eden Kaplan, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

1
#1
Foto - Hem ayranı dökülmesin hem yoğurdu ekşimesin isteyen Yeniden Refahçılar şok olacak! Helal olsun sana bacım

“Kimilerinin tâğut, kimilerinin zalim, kimilerinin dinsiz vb. saydığı bir düzen var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 22 yıldır bu sistemi yönetiyor.  Bu sistemin çatısı altında başörtülü kızınız ilkokula gidiyor.  4 yaşından itibaren çocuklarınız devletin açtığı ya da sizin seçtiğiniz Kur'an kurslarına gidebiliyor. 

#2
Foto - Hem ayranı dökülmesin hem yoğurdu ekşimesin isteyen Yeniden Refahçılar şok olacak! Helal olsun sana bacım

Çarşafınızla, sarığınızla sokakta bile rahat yürüyemezken sizi ve taleplerinizi kamusal alanın göbeğine taşıyor. Ya gerçekleştiriyor ya da varsa bir talebiniz özgürce dillendirmeniz için alan açıyor.  Eskiden üniversite kapısında coplanan kadınların kızları artık isterlerse Meclis'e isterlerse memuriyete isterlerse askeriyeye ve adliyeye bile girebiliyor, mesleklerini yapabiliyor.  Tarikatlar ve cemaatler, Cumhuriyet kurulduğundan bu yana en özgür dönemlerini yaşıyor. 

#3
Foto - Hem ayranı dökülmesin hem yoğurdu ekşimesin isteyen Yeniden Refahçılar şok olacak! Helal olsun sana bacım

Zincirleri kırılsın diye on yıllarca dualar ettiğiniz, sloganlar attığınız Ayasofya'yı hakiki kimliğine kavuşturuyor.  Devletin din işlerinin en yüksek makamının temsilcisi o hutbede elinde kılıçla hutbe okuyor.  Özgürlüğüne marşlar yazdığınız Karabağ artık Türk diyarı haline Erdoğan sayesinde geliyor. 

#4
Foto - Hem ayranı dökülmesin hem yoğurdu ekşimesin isteyen Yeniden Refahçılar şok olacak! Helal olsun sana bacım

İşinize öyle geliyorsa, Erdoğan'ı seküler bir devleti yöneten liberal demokrat bir siyasetçi sayın ve kendinize bakın. Bu lider Müslümanların selamet ve huzur içinde yaşamasını sağlamak için ne yapmadı?  Ama kimilerine yetmiyor. Kendilerine alim pozu veren birtakım odaklar herhalde halkı irşad ve ihya görevini de Erdoğan'dan bekliyor!  Laik sistemin Müslümana tek borcu, onu özgür bırakmasıdır. Fikirlerini ve inançlarını serbestçe yayabilme imkanını sağlamasıdır. Ama bazıları hem ayranı dökülmesin hem yoğurdu ekşimesin istiyor. 

#5
Foto - Hem ayranı dökülmesin hem yoğurdu ekşimesin isteyen Yeniden Refahçılar şok olacak! Helal olsun sana bacım

Filistin meselesi için de aynısı geçerli. Gemi azıya alanlar, siyasi hayatında "One Minute"ten bu yana en çok bedel ödediği konu için Erdoğan'ı hain ilan etmeye kadar meseleyi götürebiliyorlar. 

#6
Foto - Hem ayranı dökülmesin hem yoğurdu ekşimesin isteyen Yeniden Refahçılar şok olacak! Helal olsun sana bacım

Hamas'ın özgürce var olabildiği iki ülkeden biri olmamızı sağlayan lidere, Hamas'a ağız dolusu terörist diyenlerle birlikte dil uzatıyorlar. (…)”

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