Hem ayranı dökülmesin hem yoğurdu ekşimesin isteyen Yeniden Refahçılar şok olacak! Helal olsun sana bacım

İşinize öyle geliyorsa, Erdoğan'ı seküler bir devleti yöneten liberal demokrat bir siyasetçi sayın ve kendinize bakın. Bu lider Müslümanların selamet ve huzur içinde yaşamasını sağlamak için ne yapmadı? Ama kimilerine yetmiyor. Kendilerine alim pozu veren birtakım odaklar herhalde halkı irşad ve ihya görevini de Erdoğan'dan bekliyor! Laik sistemin Müslümana tek borcu, onu özgür bırakmasıdır. Fikirlerini ve inançlarını serbestçe yayabilme imkanını sağlamasıdır. Ama bazıları hem ayranı dökülmesin hem yoğurdu ekşimesin istiyor.