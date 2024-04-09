2024-04-09 15:48:00 Hem ayranı dökülmesin hem yoğurdu ekşimesin isteyen Yeniden Refahçılar şok olacak! Helal olsun sana bacım
Hilal Kaplan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Müslümanların selamet ve huzur içinde yaşamasını sağlamak için yaptıklarını tek tek sıraladı. “Gemi azıya alanlar, siyasi hayatında ‘One Minute’ten bu yana en çok bedel ödediği konu için Erdoğan'ı hain ilan etmeye kadar meseleyi götürebiliyorlar. Hamas'ın özgürce var olabildiği iki ülkeden biri olmamızı sağlayan lidere, Hamas'a ağız dolusu terörist diyenlerle birlikte dil uzatıyorlar” eleştirisinde bulunarak, Yeniden Refah Partisi’nin pozisyonuna da isim vermeden sitem eden Kaplan, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: