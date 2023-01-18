2023-01-18 14:21:32 Hem adını verdi hem de uyardı: Saç dökülmesine karşı tartışmasız en etkili sabun!
Sabun, bilinen tarihine göre 5 bin yıldır hayatımızın vazgeçilmezi olarak görülüyor. Temizlik ihtiyacının yanı sıra saç dökülmesi, kırışıklık ve cilt lekeleri gibi bazı rahatsızlıklara iyi geldiği düşünülen çeşitli doğal sabunlar yoğun ilgi görüyor. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Reşadiye Mahallesi’nde 25 yılı aşkın süredir doğal sabun satışı yapan esnaf Nedim Yurtsever doğal sabunların birçok rahatsızlığa iyi geldiğini söyledi. Özellikle defne sabununun ailecek kullanılmasını tavsiye eden Yurtsever “Defne sabunu kıymeti bilinmesi gereken, dünyanın en iyi sabunlarından birisidir. Saçlara, cildimize ve vücudumuza iyi gelir, kırışıklığı önler. Bütün ailenin rahatlıkla kullanabileceği çok güzel bir sabundur. Hoş, hafif ve doğaldır, buram buram kokmaz ama kendine has kokusu vardır ve rahatlatıcı bir özelliğe sahiptir” dedi.