Hem adını verdi hem de uyardı: Saç dökülmesine karşı tartışmasız en etkili sabun!

“Hakiki ve doğal olmayan sabunları bıttım diye satıyorlar" Bıttım sabunun saç dökülmesine karşı en etkili ürün olduğuna dikkat çeken Nedim Yurtsever, “Bu sabun saç dökülmesine karşı tartışmasız en etkili sabundur. Hakiki bıttım kullanırsanız saç dökülmesi gibi bir derdiniz kalmayacaktır ama ne yazık ki piyasada o kadar çok kalitesiz bıttım ya da bıttımla alakası olmayan sabunlar var ki vatandaşlar bu gerçeği göremiyor. Hakiki ve doğal olmayan sabunları bıttım diye satıyorlar ve müşterilere deva olmak yerine zarar veriyorlar. Biz burada çok karşılaşıyoruz, müşteri gelip ‘Ağabey saçlarım dökülüyor’ diyor, biz direkt bıttımı öneriyoruz ama ‘ Yok ağabey o daha çok döktü’ şeklinde konuşuyor. Yani kendi kendimize bu güzelim sabunun adını lekeliyoruz. Dediğim gibi hakiki bıttım sabunu saç dökülmesine karşı tartışmasız en etkili sabundur” ifadelerini kullandı.