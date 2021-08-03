2021-08-03 07:56:58 'Help Turkey' çağrısının gerçek yüzü ortaya çıktı! Meğer her şey...
Türkiye, önceki akşam bir ajans manipülasyonuyla karşı karşıya kaldı. Türkiye’nin yangınları söndürmekte “aciz olduğu” algısını yaymak için “Help Turkey” (Türkiye’ye yardım edin) başlığıyla sosyal medyada kampanya başlatıldı. Türkiye'de geçen hafta başlayan orman yangınlarının birçoğu kontrol altına alındı ve bölgelerde soğutma çalışmaları yapılıyor. Özellikle Muğla ve Antalya'daki yangınlar ciddi boyutlara ulaşırken, yangınlara karşı mücadele gece gündüz sürüyor. Tüm Türkiye yangın felaketiyle boğuşurken, dün yaşanan bir gelişme dünya gündemine oturdu. Sosyal medyada başlatılan 'Help Turkey' kampanyası kısa sürede milyonlarca etkileşim alarak dünya gündeminin üst sıralarında yer aldı. Türkiye'yi karalama kampanyasına destek veren bu etkiket altında, siyasiler, sanatçılar da paylaşımlarda bulundu.