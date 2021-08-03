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'Help Turkey' çağrısının gerçek yüzü ortaya çıktı! Meğer her şey...

2021-08-03 07:56:58
'Help Turkey' çağrısının gerçek yüzü ortaya çıktı! Meğer her şey...

Türkiye, önceki akşam bir ajans manipülasyonuyla karşı karşıya kaldı. Türkiye’nin yangınları söndürmekte “aciz olduğu” algısını yaymak için “Help Turkey” (Türkiye’ye yardım edin) başlığıyla sosyal medyada kampanya başlatıldı. Türkiye'de geçen hafta başlayan orman yangınlarının birçoğu kontrol altına alındı ve bölgelerde soğutma çalışmaları yapılıyor. Özellikle Muğla ve Antalya'daki yangınlar ciddi boyutlara ulaşırken, yangınlara karşı mücadele gece gündüz sürüyor. Tüm Türkiye yangın felaketiyle boğuşurken, dün yaşanan bir gelişme dünya gündemine oturdu. Sosyal medyada başlatılan 'Help Turkey' kampanyası kısa sürede milyonlarca etkileşim alarak dünya gündeminin üst sıralarında yer aldı. Türkiye'yi karalama kampanyasına destek veren bu etkiket altında, siyasiler, sanatçılar da paylaşımlarda bulundu.

#1
Foto - Fakat yapılan paylaşımlara bakıldığında, kullanıcıların büyük bir kısmının bot olduğu görüldü. Bu gerçek kısa sürede ortaya çıkarken, kampanyanın Türkiye'yi aciz ve güçsüz göstermek için oluşturulduğu da anlaşıldı.

Fakat yapılan paylaşımlara bakıldığında, kullanıcıların büyük bir kısmının bot olduğu görüldü. Bu gerçek kısa sürede ortaya çıkarken, kampanyanın Türkiye'yi aciz ve güçsüz göstermek için oluşturulduğu da anlaşıldı.

#2
Foto - Bahsi geçen etiket ile yapılan paylaşımların yoğunluğuna bakıldığında ise öne çıkan ülkeler arasında; ABD, İngiltere, Pakistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok inceleme yapılırken, Sabah Gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan bu araştırmalardan birini paylaştı. Kampanyayı inceleyen Akademisyen Marc Owen Jones'ın tespitlerini aktaran Hilal Kaplan,

Bahsi geçen etiket ile yapılan paylaşımların yoğunluğuna bakıldığında ise öne çıkan ülkeler arasında; ABD, İngiltere, Pakistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok inceleme yapılırken, Sabah Gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan bu araştırmalardan birini paylaştı. Kampanyayı inceleyen Akademisyen Marc Owen Jones'ın tespitlerini aktaran Hilal Kaplan, "Kampanyanın iki gün önce oluşturulmuş bot hesaplarla & sonradan başka kimliğe dönüştürülmüş hesaplarla beslendiğini, ardından bu tivitlerin silindiğini gösteriyor "Ajans" suç üstü yakalanmış." dedi. İşte Marc Owen Jones'un yaptığı paylaşımlar:

#3
Foto - Uzman isim kampanyada birçok gerçek hesabın yer olduğunu belirtse de, etiket altında yapılan paylaşımların çoğunun bot hesaplardan türediğini aktardı. Daha sonra paylaşım yapan bazı hesapları derinlemesine inceleyen Jones, '@ege20281770' kullanıcı adlı hesaba dikkat çekti. Hesabın 2 Ağustos tarihinde kullanıma açıldığını bildiren Jones, bu hesaptan 'Help Turkey' eiketi altında çok sayıda paylaşım yapıldığını aktardı.

Uzman isim kampanyada birçok gerçek hesabın yer olduğunu belirtse de, etiket altında yapılan paylaşımların çoğunun bot hesaplardan türediğini aktardı. Daha sonra paylaşım yapan bazı hesapları derinlemesine inceleyen Jones, '@ege20281770' kullanıcı adlı hesaba dikkat çekti. Hesabın 2 Ağustos tarihinde kullanıma açıldığını bildiren Jones, bu hesaptan 'Help Turkey' eiketi altında çok sayıda paylaşım yapıldığını aktardı.

#4
Foto - Fakat burada ilginç bir durum ortaya çıktı. Çünkü bu hesaptan sadece 1 paylaşım yapıldığı görüldü. Twitter'ın hala hesapta tweet bulunduğunu kabul ettiğini ifade eden Jones,

Fakat burada ilginç bir durum ortaya çıktı. Çünkü bu hesaptan sadece 1 paylaşım yapıldığı görüldü. Twitter'ın hala hesapta tweet bulunduğunu kabul ettiğini ifade eden Jones, "Ancak hiçbiri yok, yani tweetler silindi" dedi. EPFL araştırmasından da bahseden Jones, etiket altında paylaşım yaptıktan sonra tweetleri silme taktiğinin Türkiye'de sıklıkla kullanıldığını bildirdi.

#5
Foto - Daha sonra 15 bin takipçisi bulunan 'Badboy2147' adlı hesabı inceleyen Jones, aslında hesabın olmadığını videolu paylaşım ile gözler önüne serdi. Jones, bu taktiğin de Türkiye'de sıklıkla kullanıldığını aktardı.

Daha sonra 15 bin takipçisi bulunan 'Badboy2147' adlı hesabı inceleyen Jones, aslında hesabın olmadığını videolu paylaşım ile gözler önüne serdi. Jones, bu taktiğin de Türkiye'de sıklıkla kullanıldığını aktardı.

#6
Foto - Yine videolu bir paylaşım yapan uzman isim, 'toprakofficial5' hesabının 'jokerqueenn_' olarak değiştiğini gözler önüne serdi.

Yine videolu bir paylaşım yapan uzman isim, 'toprakofficial5' hesabının 'jokerqueenn_' olarak değiştiğini gözler önüne serdi.

#7
Foto - Öte yandan hesapların aynı gün açıldığı vurgulanırken, metinler dolaşıma 'kopyala-yapıştır' mantığı ile sokuldu. Tweet sayısını artırmak için retweet özelliği kullanırlmadı ve 7 farklı dilde atılan tweetler sayesinde etiket birçok ülkede gündeme girdi.

Öte yandan hesapların aynı gün açıldığı vurgulanırken, metinler dolaşıma 'kopyala-yapıştır' mantığı ile sokuldu. Tweet sayısını artırmak için retweet özelliği kullanırlmadı ve 7 farklı dilde atılan tweetler sayesinde etiket birçok ülkede gündeme girdi.

#8
Foto - Kampanyanın gerçek amacını tek tek sıralayan Jones, 'Türkiye'ye yardım et' kampanyasında manipülasyon yapıldığını vurguladı ve paylaşımların büyük bir kısmının bot hesaplardan çıktığını aktardı.

Kampanyanın gerçek amacını tek tek sıralayan Jones, 'Türkiye'ye yardım et' kampanyasında manipülasyon yapıldığını vurguladı ve paylaşımların büyük bir kısmının bot hesaplardan çıktığını aktardı.

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