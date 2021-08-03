'Help Turkey' çağrısının gerçek yüzü ortaya çıktı! Meğer her şey...

Bahsi geçen etiket ile yapılan paylaşımların yoğunluğuna bakıldığında ise öne çıkan ülkeler arasında; ABD, İngiltere, Pakistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok inceleme yapılırken, Sabah Gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan bu araştırmalardan birini paylaştı. Kampanyayı inceleyen Akademisyen Marc Owen Jones'ın tespitlerini aktaran Hilal Kaplan, "Kampanyanın iki gün önce oluşturulmuş bot hesaplarla & sonradan başka kimliğe dönüştürülmüş hesaplarla beslendiğini, ardından bu tivitlerin silindiğini gösteriyor "Ajans" suç üstü yakalanmış." dedi. İşte Marc Owen Jones'un yaptığı paylaşımlar: