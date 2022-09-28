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Helikopterli denetimde ceza yağdı

2022-09-28 12:24:12
Helikopterli denetimde ceza yağdı

Aydın’da gerçekleştirilen helikopterli denetimde kurallara uymadığı tespit edilen 11 araç sürücüsüne 3 bin 80 TL cezai işlem uygulandı.

#1
Foto - Helikopterli denetimde ceza yağdı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Kuşadası D-525-01 Devlet Karayolu Jandarma-Emniyet Kontrol Noktası , Kuşadası 09-61 Davutlar Güzelçamlı İl Yolu Meşelikuyu Jandarma Kontrol Noktası, Didim 09-59-05 Devlet Karayolu Jandarma-Emniyet Kontrol Noktası olmak üzere 3 Jandarma Trafik Timi, 5 Jandarma Asayiş Devriyesi ve toplam 21 personelin katılımı ile “ Helikopter Denetimi” gerçekleştirildi.

#2
Foto - Helikopterli denetimde ceza yağdı

Yapılan denetimde 255 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, 11 araç sürücüsüne toplam 3 bin 80 TL cezai işlem uygulandı.

#3
Foto - Helikopterli denetimde ceza yağdı

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