  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
8
HDP desteğini böyle açıkladı! Mithat Sancar: Kemal Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor

2023-04-28 12:42:06
HDP desteğini böyle açıkladı! Mithat Sancar: Kemal Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor

#1
Foto - HDP desteğini böyle açıkladı! Mithat Sancar: Kemal Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklandı. 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise PKK'nın yanı sıra HDP'den de destekler gelmeye devam ediyor. Daha önce PKK'nın sözde elebaşları birçok kez Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasında bulunmuş ve teröristbaşı Apo'ya özgürlük, özerklik ve sınır ötesi operasyonların durması umuduyla, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini açıklamıştı. PKK'nın siyasi ayağı HDP'den de Kılıçdaroğlu'na açıktan destek açıklaması geldi.

#2
Foto - HDP desteğini böyle açıkladı! Mithat Sancar: Kemal Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor

KILIÇDAROĞLU İLE HEDEFLERİMİZ ÖRTÜŞÜYOR HDP'nin Eş Genel Başkanı, seçimlerine üzerine yaptığı açıklamada, "Amacımız seçimin ilk turda bitmesidir. Bunun Türkiye'de demokratik dönüşüme giden yolda önemli adım olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü dile getiren Sancar 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. PKK VE ÖCALAN KONUSUNDA CHP-HDP ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK Mithat Sancar, PKK ve Öcalan konusunda CHP-HDP arasında görüş ayrılığı var mı?' sorusuna cevaben 'Bu konuda bir sorun olduğunu düşünmüyoruz' ifadelerini kullanmıştı.

#3
Foto - HDP desteğini böyle açıkladı! Mithat Sancar: Kemal Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor

PKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK MURAT KARAYILAN Teröristbaşı Karayılan örgütün kanalında yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'na açık açık destek mesajı verirken, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir." ifadelerini kullandı. İmralı'da tutuklu bulunan PKK'nın sözde en üst yöneticisi Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini söyleyen Karayılan, "Önder Apo'nun Fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır." dedi.

#4
Foto - HDP desteğini böyle açıkladı! Mithat Sancar: Kemal Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor

MUSTAFA KARASU Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, muhalefetin seçime ortak listeyle girmesi gerektiğini söyledi. Karasu, "Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır" dedi. Eli kanlı PKK'lı terörist Mustafa Karasu'nun muhalefetin ortak liste ile seçime girmesi gerektiği yönündeki açıklamasının ardından İyi Parti ve CHP'nin seçime fermuar sistemle girme kararı alması dikkat çekti.

#5
Foto - HDP desteğini böyle açıkladı! Mithat Sancar: Kemal Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor

DURAN KALKAN Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin yayınladığı mesajla bir kez daha 7'li koalisyona destek oldu. Saklandığı sığınakta kamera karşısına geçen elebaşı Duran Kalkan, Millet İttifakı'nın önünün açık olduğunu söyleyerek "Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler." dedi. AK Parti-MHP koalisyonunu hedef alan PKK'lı Kalkan, "Her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - HDP desteğini böyle açıkladı! Mithat Sancar: Kemal Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor

HELİN ÜMİT PKK elebaşı Helin Ümit, AK Parti-MHP ittifakının seçimlerde yenilgiye uğratılmasının örgüt için çok önemli olduğunu söyledi. 7'li koalisyona destek veren Ümit, "Türkiye tarihinin en kritik, en önemli seçim süreçlerinden bir tanesi yaşanıyor. Bir iktidar değişimi değil, iktidarın el değiştirdiği bir seçim olarak görmemek lazım. Daha stratejik, aslında Türkiye'deki sistemin karakterinin belirleneceği bir seçim süreci oluyor. AK Parti-MHP ittifakı yolun sonundadır, sonuna gelmiştir." dedi.

#7
Foto - HDP desteğini böyle açıkladı! Mithat Sancar: Kemal Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor

SABRİ OK Terör örgütü elebaşı Sabri Ok "Amacımız tabii ki siyaset yapmak. Birilerine destek vereceğiz. Birilerine vermeyeceğiz" diyerek 7'li koalisyonun arkasında durduklarını söyledi. Ok, ayrıca "Uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selam gönderdiler." diyerek küresel çetenin kendilerini desteklediklerini itiraf etti.

Edepsiz CHP'li trollerin insanlık dışı Akit paylaşımları!
Gündem

Edepsiz CHP'li trollerin insanlık dışı Akit paylaşımları!

Akit Medya Grubu binasında çıkan yangını fırsat bilen edepsiz CHP'li troller, birbirinden çirkin paylaşımlara imza attı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş uyarısı: 'Sakın yapmayın'! Gram altın, gümüş, dolar yeni tüm tahminleri
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş uyarısı: 'Sakın yapmayın'! Gram altın, gümüş, dolar yeni tüm tahminleri

Çeyrek altının fiyatlarında son günlerde süren iniş-çıkış sürerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı uyarılar geldi. İ..
İsmail Saymaz, Togg'dan rahatsız oldu
Gündem

İsmail Saymaz, Togg'dan rahatsız oldu

Sözcü TV'de canlı yayında açıklamalarda bulunan İsmail Saymaz, Togg hazımsızlığını ortaya döktü.
Türkiye'de bir ilk! İmza atıldı
Teknoloji

Türkiye'de bir ilk! İmza atıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk yerli yeşil hidrojen tesisinin imza törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Varan..
Erbakan'dan Akit Medya'ya 'geçmiş olsun' mesajı
Gündem

Erbakan'dan Akit Medya'ya 'geçmiş olsun' mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Akit Medya grubu binasında çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj ya..
Listeyi geç teslim etti! CHP'de istifa
Gündem

Listeyi geç teslim etti! CHP'de istifa

Sandık görevlileri listesini YSK’ya geç teslim eden CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı istifa etti.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23