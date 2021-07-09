2021-07-09 17:00:27 Hayvanseverlerden CHP'li İBB'ye sert tepki: Biz faytonları atlar sucuk olsun diye yasaklatmadık
CHP'li İBB'nin Adalar'daki kayıp atlar skandalı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda "Hayvanları Koruma Kanunu" görüşmeleri sırasında hayvan hakları savunucuları ile CHP'li vekiller arasında tartışmaya neden oldu. Hayvan hakları savunucuları, "Atlar kurtarıldı. Biz de her şeyin güzel olacağını hesapladık, umut ettik. Biz atları sucuk olsun diye faytonları yasaklatmadık" diyerek İBB'ye tepki gösterdi.