2023-08-06 18:15:18 Hayvanlar zifte telef oldu
Erzurum’un Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinin dağlık arazisinde bir çoban sabah saatlerinde hayvanlarını zift gölüne batmış halde buldu.
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Erzurum’un Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinin dağlık arazisinde bir çoban sabah saatlerinde hayvanlarını zift gölüne batmış halde buldu.
Çoban, hayvanları bulandıkları ziftten çıkaramayınca 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Erzurum İtfaiyesi 5 hayvanı telef olmuş halde ziftten çıkardı.
Duruma tepki gösteren çoban, olay hakkında şikayetçi olacağını ifade ederek, bölgenin yerleşim alanı olması sebebiyle bilinçsizce dökülen ziftin çocukların da canına kast edebileceğini belirterek yetkilileri göreve davet etti.
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