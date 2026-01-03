  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Hayran kalmamak elde değil! Meke Gölü'nde nefes kesen manzara
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hayran kalmamak elde değil! Meke Gölü'nde nefes kesen manzara

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Meke Gölü’nde ortaya çıkan manzara görenleri kendisine hayran bıraktı.

#1
Foto - Hayran kalmamak elde değil! Meke Gölü'nde nefes kesen manzara

Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, kar yağışının ardından tamamen farklı bir görünüme kavuştu. Krater gölünü çevreleyen beyaz örtü, bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti.

#2
Foto - Hayran kalmamak elde değil! Meke Gölü'nde nefes kesen manzara

Meke Gölü çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlar, karın beyaz örtüsünün gölde oluşturduğu manzarıyı cep telefonlarıyla fotoğrafladı. Karla kaplanan göl, eşsiz güzellikteki görüntüsüyle doğaseverleri kendine çekti. Fotoğraf tutkunları, gölün sakin havası ve karın yansımasıyla kartpostallık fotoğraflar yakaladı. Meke Krater Gölü'nün doğal yapısı ve karla örtülmesi, sadece yerli turistleri değil, aynı zamanda yurt dışından gelen misafirlerinde dikkatini çekti. Almanya'dan gelen bir aile, göl kenarında kamp yaparak doğanın keyfini çıkardı. Ziyaretçiler, soğuk havaya rağmen gölün güzelliklerini izleyerek, karla kaplı doğada eğlenceli anlar geçirdi.

#3
Foto - Hayran kalmamak elde değil! Meke Gölü'nde nefes kesen manzara

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar MYO öğrencisi İsmail Haktan Dayı, "İlk defa Meke Gölü'ne geldim ve burayı çok beğendim. Dünyanın dört bir yanından turistler burayı ziyaret ediyor. Bizim yerli turistlerin de burayı görmesi gerekiyor. Karla birlikte göldeki manzara gerçekten muazzam olmuş" dedi.

#4
Foto - Hayran kalmamak elde değil! Meke Gölü'nde nefes kesen manzara

Bir diğer öğrenci Eyüp Zafer de, "Arkadaşlarla Meke Gölüne geldik, yemek yedik, çay içtik. Bu muazzam doğal güzelliğin karla kaplanmasını görmek bizleri çok mutlu etti. Yurt dışından da birçok turist burayı ziyaret ediyor. Herkesi buraya bekleriz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çok sayıda gözaltı var! Q Yatırım Bankası’na operasyon
Gündem

Çok sayıda gözaltı var! Q Yatırım Bankası’na operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, finans dünyasının merkezine bomba gibi düşen dev bir soruşturmanın düğmesine bastı.
Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!
Gündem

Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!

Suriye’nin kuzeyini işgal altında tutan terör örgütü PKK/YPG/SDG, içeriden aldığı büyük darbeyle sarsılıyor. Örgütün sözde asayiş biriminden..
Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!
Gündem

Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!

İstanbul Kadıköy'de lüks otomobillerin sergilendiği ünlü bir galeri, cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık iddialarından biriyle sars..
Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor
Gündem

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen Grok adlı yapay zeka, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu'nu "hırsız" olarak ni..
Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!
Gündem

Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!" başlıklı yazısı...
Alevi nefreti Ekrem’in adamlarına da sirayet etti: 'Korsan Cemevi' CHP’yi karıştırdı
Gündem

Alevi nefreti Ekrem’in adamlarına da sirayet etti: 'Korsan Cemevi' CHP’yi karıştırdı

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nun, Alevi vatandaşlara yönelik “S..et kazandık, kuduruyorlar, Alevi lobisini yıktık” açıklamaları hafıza..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23