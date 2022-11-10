Havalar soğudu! Saçı dökülenler oraya koştu

“Bıttım sabunu saçlardaki kepeğe ve dökülmeye çok iyi geliyor” Saçlarda oluşan dökülme, kepek, kırılma gibi şikayetler yaşayan vatandaşlara bıttım sabunu ve transparan ozonlu keçi sütü sabununu tavsiye eden Atal, “Örneğin bazı müşterilerimiz ‘saç kepeklenmesini ne bitirir ve bunun için çalışmalarınız var mı?’ diye bize geliyorlar. Onun için bir sabun ürettik. Transparan ozonlu keçi sütü sabunumuz kolay kolay yapılmıyor. Zeytinyağı ile kaynattığımız zaman ozon uçabiliyor. Çünkü uçabilen bir madde gazdır. Ama onu transparan sabunlara döktüğümüz zaman bu ozon uçmuyor. Aynı zamanda müşterilerimizden de çok geri dönüşler aldık. Sedef, mantar, kaşınma, egzama, kepeklenme gibi hastalıklara çok iyi geliyor. Boyutu küçük ama etkisi büyük bir sabunumuzdur Bıttım sabununda E vitamini çok fazla barındırdığından dolayı yaşlandırma geciktirici olarak da kullanılıyor. Bıttım sabunu saçlardaki kepeklenme, dökülmeye çok iyi geliyor” ifadelerini kullandı.