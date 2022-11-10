Havalar soğudu! Saçı dökülenler oraya koştu

“Mevsim geçişlerinde sabunlara çok talep oluyor” Mevsim geçişlerinde sabunlara talebin arttığını söyleyen Atal, “Çok soğuk havalarda deri daha fazla kuruyor, bundan dolayı sabunlara talep daha çok artıyor. Bizler de daha fazla üretim ve çaba sarf ediyoruz. Sabun kullanan insanların yüzde 90’ı geri dönüş yapıyor, yüzde 10’u da her insana sabun iyi gelecek diye bir tanı yok. Bazılarına da iyi gelmeyebiliyor. İyi gelmeyenlere de saflaşmış sabunu tercih ediyoruz. Sabunu 1 yıl beklettiğiniz süre güzelleşiyor. Şampuandaki kostik sabundaki kostiğe oranla daha fazla kimyasal barındırıyor. Belli bir zamandan sonra sabunun içerisindeki tüm kimyasallar uçuyor. Sabun kullanıldıkça daha bir temizleyici, saçları daha çok temizler ve hacim kazandırır, aynı zamanda dökülmeyi azaltır. Zamanla saç derisindeki egzama, yaraya da çok iyi geldiği görülmektedir” diye konuştu. Bıttım sabununun saça çok iyi geldiğini belirten Mehmet Salih Kaymak adlı vatandaş da, “Bıttım sabunu saça çok iyi geliyor ve devamlı kullanıyoruz. Saç dökülmesini engelliyor ve şampuandan daha da iyidir. Şampuanın içerisinde kimyasal maddeler varken, sabunlar ise saf ve doğaldır. Mevsim geçişlerinde dökülen saç ve ciltler için birebirdir” şeklinde konuştu.