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Havadaki devler Türkiye'de

2021-08-02 05:10:21
Havadaki devler Türkiye'de

Türkiye'ye destek için havalanan dev uçaklar yangınlara tek seferde 39 ton su bırakabiliyor.

#1
Foto - Akdeniz kıyısındaki Manavgat'ta Çarşamba günü öğleden sonra başlayan orman yangınlarına saatler ilerledikçe yenileri eklendi, Cumartesi sabahı itibarıyla 98 yerden alevler yükseldi.

Akdeniz kıyısındaki Manavgat'ta Çarşamba günü öğleden sonra başlayan orman yangınlarına saatler ilerledikçe yenileri eklendi, Cumartesi sabahı itibarıyla 98 yerden alevler yükseldi.

#2
Foto - İtfaiye ekipleri ve orman görevlilerinin yanı sıra binlerce insan alevlerin önünü kesmek için canla başla uğraş verdi, yangınlardan 88'i söndürüldü.

İtfaiye ekipleri ve orman görevlilerinin yanı sıra binlerce insan alevlerin önünü kesmek için canla başla uğraş verdi, yangınlardan 88'i söndürüldü.

#3
Foto - Antalya Manavgat'ta orman yangınları yerleşim alanlarını tehdit ediyor. Söndürme çalışmasına katılan iki işçinin cansız bedeni ise bugün öğle saatlerinde bulundu.

Antalya Manavgat'ta orman yangınları yerleşim alanlarını tehdit ediyor. Söndürme çalışmasına katılan iki işçinin cansız bedeni ise bugün öğle saatlerinde bulundu.

#4
Foto - Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İki işçinin cansız bedenine ulaşılırken, yaralı iki işçi hastaneye taşındı.

Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İki işçinin cansız bedenine ulaşılırken, yaralı iki işçi hastaneye taşındı.

#5
Foto - Manavgat'tan gelen acı haberlerle birlikte can kaybı 6'ya çıktı. Felakette hayatını kaybedenlerin beşi Manavgat'ta alevlerden kaçamadı, Marmaris'te ise itfaiyecilere su taşıyan bir genç yaşamını yitirdi.

Manavgat'tan gelen acı haberlerle birlikte can kaybı 6'ya çıktı. Felakette hayatını kaybedenlerin beşi Manavgat'ta alevlerden kaçamadı, Marmaris'te ise itfaiyecilere su taşıyan bir genç yaşamını yitirdi.

#6
Foto - Rusya, yangınların söndürülebilmesi için Türkiye'ye 11 araçtan oluşan bir hava filosuyla destek gönderdi. 11 araçtan beşi ise, orman yangınlarında başarısıyla bilinen bir dev: Il-7

Rusya, yangınların söndürülebilmesi için Türkiye'ye 11 araçtan oluşan bir hava filosuyla destek gönderdi. 11 araçtan beşi ise, orman yangınlarında başarısıyla bilinen bir dev: Il-7

#7
Foto - Halihazırda Rusya'dan yola çıkan Il-76'lardan birinin Türkiye hava sahasına giriş yaptığı ve yangın bölgesine doğru ilerlediği, internetteki havacılık sitelerinden takip edilebiliyor.

Halihazırda Rusya'dan yola çıkan Il-76'lardan birinin Türkiye hava sahasına giriş yaptığı ve yangın bölgesine doğru ilerlediği, internetteki havacılık sitelerinden takip edilebiliyor.

#8
Foto - Geçmişte aralarında Şili'nin de bulunduğu birçok ülkede görev yapan dev uçak Il-76, yaklaşık 39 ton su taşıyabiliyor. 50 metreyi aşkın kanat açıklığı bulunan uçağın kalkış ağırlığı ise 157 tonu bulabiliyor.

Geçmişte aralarında Şili'nin de bulunduğu birçok ülkede görev yapan dev uçak Il-76, yaklaşık 39 ton su taşıyabiliyor. 50 metreyi aşkın kanat açıklığı bulunan uçağın kalkış ağırlığı ise 157 tonu bulabiliyor.

#9
Foto - 3 bin 650 kilometre menzile ulaşabilen Il-76, saatte 900 kilometre hıza çıkabiliyor. Havadaki dev, son olarak Sibirya'daki orman yangınlarında kullanılmıştı.

3 bin 650 kilometre menzile ulaşabilen Il-76, saatte 900 kilometre hıza çıkabiliyor. Havadaki dev, son olarak Sibirya'daki orman yangınlarında kullanılmıştı.

#10
Foto - Rus resmi televizyonlarının yayınladığı görüntülerde alevlerin üzerine su bırakan Il-76 görülmüştü. Rus yetkililer, uçakların şimdiye kadar 770 tonu aşkın suyla yangınlara müdahale ettiğini açıklamıştı.

Rus resmi televizyonlarının yayınladığı görüntülerde alevlerin üzerine su bırakan Il-76 görülmüştü. Rus yetkililer, uçakların şimdiye kadar 770 tonu aşkın suyla yangınlara müdahale ettiğini açıklamıştı.

#11
Foto - ABD merkezli Maxar Technologies şirketinden bazı uzmanlar ise, Türkiye'nin birçok noktasından yükselen alevlerin uydu fotoğraflarını dünyaya servis etti.

ABD merkezli Maxar Technologies şirketinden bazı uzmanlar ise, Türkiye'nin birçok noktasından yükselen alevlerin uydu fotoğraflarını dünyaya servis etti.

#12
Foto - Fotoğraflarda Mersin'in Aydıncık İlçesi'ne bağlı Hacıbahattin Mahallesi, Manavgat'ta yer alan Oymapınar Barajı ve Manavgat'ın genel görüntüsü yer aldı.

Fotoğraflarda Mersin'in Aydıncık İlçesi'ne bağlı Hacıbahattin Mahallesi, Manavgat'ta yer alan Oymapınar Barajı ve Manavgat'ın genel görüntüsü yer aldı.

#13
Foto - Maxar'ın uydu görüntülerinde en dikkat çekici kare ise, Oymapınar Barajı çevresindeki yangınların kızılötesi fotoğraflanması oldu.

Maxar'ın uydu görüntülerinde en dikkat çekici kare ise, Oymapınar Barajı çevresindeki yangınların kızılötesi fotoğraflanması oldu.

#14
Foto - Avrupa Birliği'ne (AB) ait uydu ise, bugün Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta Türkiye'den yükselen dumanların Akdeniz'in ortasına kadar ulaştığını gösterdi.

Avrupa Birliği'ne (AB) ait uydu ise, bugün Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta Türkiye'den yükselen dumanların Akdeniz'in ortasına kadar ulaştığını gösterdi.

#15
Foto - Rus haber ajansı TASS, özellikle Marmaris'ten çok sayıda fotoğrafı servis etti. Alevlerin otel ve evlere nasıl yaklaştığını gösteren kareler, Alina Kvasha ve Arsen Khasanov imzalı.Orman yangını, Marmaris'in hemen yanındaki İçmeler'de 40 dereceyi aşkın hava sıcaklığında denize girenleri dehşete düşürdü. Tass, çok sayıda otelin tahliye edildiğini kaydetti.

Rus haber ajansı TASS, özellikle Marmaris'ten çok sayıda fotoğrafı servis etti. Alevlerin otel ve evlere nasıl yaklaştığını gösteren kareler, Alina Kvasha ve Arsen Khasanov imzalı.Orman yangını, Marmaris'in hemen yanındaki İçmeler'de 40 dereceyi aşkın hava sıcaklığında denize girenleri dehşete düşürdü. Tass, çok sayıda otelin tahliye edildiğini kaydetti.

#16
Foto - Orman yangını, Marmaris'in hemen yanındaki İçmeler'de 40 dereceyi aşkın hava sıcaklığında denize girenleri dehşete düşürdü. Tass, çok sayıda otelin tahliye edildiğini kaydetti.

Orman yangını, Marmaris'in hemen yanındaki İçmeler'de 40 dereceyi aşkın hava sıcaklığında denize girenleri dehşete düşürdü. Tass, çok sayıda otelin tahliye edildiğini kaydetti.

#17
Foto - 'Paslı kahverengi gökyüzünün altında: Ölümcül orman yangınları Türk tatil beldelerini tehdit ediyor' başlığını kullanan Amerikan Washington Post gazetesi, Türkiye'den çok sayıda fotoğraf yayınladı.

'Paslı kahverengi gökyüzünün altında: Ölümcül orman yangınları Türk tatil beldelerini tehdit ediyor' başlığını kullanan Amerikan Washington Post gazetesi, Türkiye'den çok sayıda fotoğraf yayınladı.

#18
Foto - İki günde yaklaşık 60 yangının çıktığını kaydeden Gazete, haberinde

İki günde yaklaşık 60 yangının çıktığını kaydeden Gazete, haberinde "Bir dizi korkunç yangın, köylerde, kasabalarda ve popüler turistik bölgelerde bulunan insanları tahliye olmaya zorladı" ifadesini kullandı.

#19
Foto - The Guardian gazetesi, internet sitesinde yer verdiği video haberi 'Türkiye'nin güneyindeki olağandışı orman yangınları evleri boşaltmaya zorluyor' başlığıyla yayınladı.

The Guardian gazetesi, internet sitesinde yer verdiği video haberi 'Türkiye'nin güneyindeki olağandışı orman yangınları evleri boşaltmaya zorluyor' başlığıyla yayınladı.

#20
Foto - İngiliz Daily Mail gazetesi, dünya sayfasının manşetinde yer verdiği yangın haberinde turizm merkezleri Bodrum ve Marmaris'de de alevlerin yükseldiğini okuyucularına aktardı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, dünya sayfasının manşetinde yer verdiği yangın haberinde turizm merkezleri Bodrum ve Marmaris'de de alevlerin yükseldiğini okuyucularına aktardı.

#21
Foto - Daily Mail, Çarşamba günü yangının başladığı Manavgat'ta alevlerin şiddetli rüzgarla hızla yayıldığını yazdı. Habere göre, sokakların alev ve dumanlarla kaplandığı Manavgat'ta dört mahalle tahliye edildi.

Daily Mail, Çarşamba günü yangının başladığı Manavgat'ta alevlerin şiddetli rüzgarla hızla yayıldığını yazdı. Habere göre, sokakların alev ve dumanlarla kaplandığı Manavgat'ta dört mahalle tahliye edildi.

#22
Foto -

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