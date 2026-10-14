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Havacılık tarihine geçecek gövde gösterisi: Baykar’ın otonom canavarı 20 SİVRİSİNEK, sürü halinde hedefleri darmadağın etti

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Havacılık tarihine geçecek gövde gösterisi: Baykar’ın otonom canavarı 20 SİVRİSİNEK, sürü halinde hedefleri darmadağın etti

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda gövde gösterisi yapan Baykar'ın yeni nesil SİVRİSİNEK Akıllı Dolanan Mühimmat'ı, 20 adetlik sürü moduyla harp sahasındaki tüm dengeleri altüst etti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın duyurduğu üzere, otonom olarak sürü halinde uçan mühimmatlardan ayrılarak hedefleri kusursuz bir isabetle vuran sistem nefesleri kesti. 1000 kilometreyi aşan menzili ve GNSS olmayan zorlu ortamlarda dahi yapay zeka ile görev yapabilme yeteneği sayesinde SİVRİSİNEK, operasyonel derinlikte çığır açtı.

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Foto - Havacılık tarihine geçecek gövde gösterisi: Baykar’ın otonom canavarı 20 SİVRİSİNEK, sürü halinde hedefleri darmadağın etti

Baykar tarafından geliştirilen SİVRİSİNEK Akıllı Dolanan Mühimmat, Ateş Serbest-2026 Tatbikatı kapsamında sürü kabiliyetini sergiledi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki silah ve sistemlerin ateş gücünü göstermek amacıyla düzenlenen tatbikat, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirildi.

#2
Foto - Havacılık tarihine geçecek gövde gösterisi: Baykar’ın otonom canavarı 20 SİVRİSİNEK, sürü halinde hedefleri darmadağın etti

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler unsurlarının katıldığı faaliyette, farklı görev alanlarına yönelik silah ve sistemler atış ve sergi faaliyetleriyle tanıtıldı.

#3
Foto - Havacılık tarihine geçecek gövde gösterisi: Baykar’ın otonom canavarı 20 SİVRİSİNEK, sürü halinde hedefleri darmadağın etti

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tatbikatta 20 SİVRİSİNEK mühimmatının otonom olarak sürü modunda uçtuğunu, sürüden ayrılan 10 mühimmatın ise hedefleri tam isabetle vurduğunu bildirdi.

#4
Foto - Havacılık tarihine geçecek gövde gösterisi: Baykar’ın otonom canavarı 20 SİVRİSİNEK, sürü halinde hedefleri darmadağın etti

Baykar tarafından geliştirilen yeni nesil dolanan mühimmat SİVRİSİNEK, 1000 kilometreyi aşan menziliyle operasyonel derinliği üst seviyeye taşıyor. Yapay zeka desteğiyle sürü içerisinde kesintisiz haberleşebilen SİVRİSİNEK platformları, tespit edilen hedefleri kendi aralarında anlık olarak paylaşabiliyor.

#5
Foto - Havacılık tarihine geçecek gövde gösterisi: Baykar’ın otonom canavarı 20 SİVRİSİNEK, sürü halinde hedefleri darmadağın etti

GNSS sinyallerinin bulunmadığı veya yoğun karıştırmanın olduğu zorlu ortamlarda dahi yapay zeka tabanlı görsel konum bulma yeteneğiyle görev icra eden SİVRİSİNEK, yüksek otonomi kabiliyetiyle muharebe sahasında gerçekleştirilecek stratejik görevlerde öne çıkıyor.

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Foto - Havacılık tarihine geçecek gövde gösterisi: Baykar’ın otonom canavarı 20 SİVRİSİNEK, sürü halinde hedefleri darmadağın etti

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Yorumlar

Ömer

Baykar gururumuz, MaşaAllah ????

Ahmet Toprak

Bayraktar Ailesine Teşekkürler Allah Gücünüze güç katsın
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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