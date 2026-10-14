Havacılık tarihine geçecek gövde gösterisi: Baykar’ın otonom canavarı 20 SİVRİSİNEK, sürü halinde hedefleri darmadağın etti

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Ateş Serbest-2026 Tatbikatı'nda gövde gösterisi yapan Baykar'ın yeni nesil SİVRİSİNEK Akıllı Dolanan Mühimmat'ı, 20 adetlik sürü moduyla harp sahasındaki tüm dengeleri altüst etti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın duyurduğu üzere, otonom olarak sürü halinde uçan mühimmatlardan ayrılarak hedefleri kusursuz bir isabetle vuran sistem nefesleri kesti. 1000 kilometreyi aşan menzili ve GNSS olmayan zorlu ortamlarda dahi yapay zeka ile görev yapabilme yeteneği sayesinde SİVRİSİNEK, operasyonel derinlikte çığır açtı.