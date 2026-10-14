Milli Savunma Bakanlığı acı haberi verdi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görev yapan bir askerin şehit olduğunu kamuoyu ile paylaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görev yapan bir askerin şehit olduğunu kamuoyu ile paylaştı.
MSB, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın silah kazasında şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın meydana gelen silah kazası nedeniyle şehit olduğunu açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan, meydana gelen silah kazasında yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Ekim’de şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.
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