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Haritada var ama gitmek yasak! Dünyada sıradan insanların giremediği 10 yer

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Haritada var ama gitmek yasak! Dünyada sıradan insanların giremediği 10 yer

Dünya üzerinde koordinatları belli, uydu görüntülerinde görülebilen ancak kapısından içeri girmenin neredeyse imkânsız olduğu yerler bulunuyor. Kimi ölümcül tehlikeler, kimi binlerce yıllık eserleri korumak, kimi ise askeri sırlar nedeniyle insanlara kapatıldı. İşte dünyanın dört bir yanından sıradan ziyaretçilerin giremediği veya ancak çok özel izinlerle ayak basabildiği 10 esrarengiz yer... Dünyanın neredeyse her noktasına birkaç dokunuşla bakabildiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Ancak Google Maps'te görebilmek, oraya gidebileceğiniz anlamına gelmiyor. Bazı noktalar var ki kapıları turistlere yıllardır kapalı. Bazılarında ise izinsiz olarak kıyıya çıkmak bile yasak.

#1
Foto - Haritada var ama gitmek yasak! Dünyada sıradan insanların giremediği 10 yer

1- KUZEY SENTİNEL ADASI: DIŞ DÜNYAYLA TEMAS İSTEMİYORLAR Hindistan'a bağlı Andaman ve Nikobar Adaları'ndaki Kuzey Sentinel, dünyanın en izole topluluklarından birine ev sahipliği yapıyor. Sentinel halkı dış dünyayla düzenli temas kurmadan yaşamını sürdürüyor. Hindistan yönetimi de onların yaşam biçimini korumak amacıyla “gözle ama müdahale etme” politikası uyguluyor. Adanın tamamı ve kıyısından itibaren 5 kilometrelik deniz alanı kabile rezervi olarak korunuyor. Bölge güvenlik güçleri tarafından da gözetim altında tutuluyor. Buradaki yasağın en önemli nedenlerinden biri yalnızca dışarıdan gelenlerin güvenliği değil. İzole yaşayan Sentinel halkının dış dünyadan taşınabilecek hastalıklara karşı korunması da büyük önem taşıyor.

#2
Foto - Haritada var ama gitmek yasak! Dünyada sıradan insanların giremediği 10 yer

2- YILAN ADASI: KIYIYA ÇIKMAK BİLE YASAK Brezilya açıklarındaki Ilha da Queimada Grande, çok daha ürkütücü bir isimle tanınıyor: Yılan Adası. Ada, dünyada yalnızca burada yaşayan zehirli Bothrops insularis türünün doğal yaşam alanı. Brezilya'daki Butantan Enstitüsü, bölgenin tehlikeli olduğunu ve genel halkın ziyaretine açık olmadığını belirtiyor. Yerel yönetimin verdiği bilgiye göre adaya çıkış yasak. Yani burası “dünyanın en tehlikeli adaları” listelerinde yalnızca şehir efsaneleri nedeniyle yer almıyor. Gerçekten de sıradan bir turistin gidip sahile çıkabileceği bir yer değil.

#3
Foto - Haritada var ama gitmek yasak! Dünyada sıradan insanların giremediği 10 yer

3- SURTSEY: DOĞANIN DENEY LABORATUVARI İzlanda açıklarındaki Surtsey'in hikâyesi diğerlerinden tamamen farklı. Ada, 1963'te başlayan volkanik patlamalar sonucunda denizin içerisinden yükseldi. Bilim insanları o tarihten beri doğanın sıfırdan bir adayı nasıl ele geçirdiğini gözlemliyor. İşte tam da bu nedenle insanların adaya çıkması sıkı biçimde yasaklandı. UNESCO'ya göre Surtsey'e çıkmak, adanın yakınında dalış yapmak, bölgeye canlı organizma veya toprak taşımak yasak. Amaç çok basit: Doğanın kendi haline bırakılması.

#4
Foto - Haritada var ama gitmek yasak! Dünyada sıradan insanların giremediği 10 yer

4- FORT KNOX: AMERİKA'NIN ALTIN KALESİ ABD'nin Kentucky eyaletindeki Fort Knox, dünyanın en meşhur yasak kapılarından birine sahip. ABD'nin devasa altın rezervlerinin önemli bölümü burada tutuluyor. ABD Darphanesi'nin güncel verilerine göre tesiste yaklaşık 147,3 milyon troy ons altın bulunuyor. Peki turist olarak içeri girebilir misiniz? Cevap son derece net: Hayır. ABD Darphanesi, Fort Knox külçe altın deposuna ziyaretçi kabul edilmediğini açıkça belirtiyor. Tarihte kapıların yetkili olmayan kişilere açıldığı olağanüstü ziyaretler ise bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az.

#5
Foto - Haritada var ama gitmek yasak! Dünyada sıradan insanların giremediği 10 yer

5- SVALBARD TOHUM KASASI: KIYAMET GÜNÜ İÇİN Mİ? Norveç'e bağlı Svalbard'daki bir dağın içine doğru uzanan bu yapı, insanlığın geleceği için hazırlanmış dev bir biyolojik yedekleme merkezi. Dünyanın farklı bölgelerindeki gen bankalarından gönderilen tohum örnekleri burada dondurularak korunuyor. 2026 itibarıyla kasada 1,4 milyondan fazla tohum örneği bulunuyor. Ancak dev çelik kapıyı görmeniz, içeri girebileceğiniz anlamına gelmiyor. Svalbard Küresel Tohum Kasası'nın resmi açıklamasına göre içerideki bölümlere yalnızca yetkili personelin erişimine izin veriliyor. Halka ise sanal tur seçeneği sunuluyor.

#6
Foto - Haritada var ama gitmek yasak! Dünyada sıradan insanların giremediği 10 yer

6- LASCAUX MAĞARASI: İNSAN NEFESİ BİLE TEHDİT OLDU Fransa'daki Lascaux Mağarası yaklaşık 20 bin yıllık olağanüstü mağara resimleriyle tanınıyor. Ancak ziyaretçiler için asıl mağaranın kapıları kapalı. Nedeni bir güvenlik sırrı değil, bizzat insanların kendisi. Yoğun ziyaretlerin mağaranın hassas ekosistemini ve duvarlardaki tarih öncesi eserleri tehdit ettiği anlaşılınca orijinal mağara halka kapatıldı. Fransız Kültür Bakanlığı da mağaranın korunabilmesi için kapalı tutulmasının artık bir zorunluluk kabul edildiğini belirtiyor. Turistler bugün orijinal mağara yerine hazırlanan son derece ayrıntılı kopyaları görebiliyor. Gerçeği ise birkaç metre ötede olmasına rağmen göremiyorlar.

#7
Foto - Haritada var ama gitmek yasak! Dünyada sıradan insanların giremediği 10 yer

7- CUSSAC MAĞARASI: 30 BİN YILLIK KAPI Fransa'daki Cussac Mağarası'nın hikâyesi daha da esrarengiz. Mağara 2000 yılında keşfedilene kadar yaklaşık 30 bin yıl boyunca kapalı kaldı. İçerisinde tarih öncesi gravürlerin yanı sıra insan kalıntıları da bulundu. Ancak keşfedilmesi kapılarının turistlere açılması anlamına gelmedi. Tam tersine Cussac halka kapatıldı. Fransız Kültür Bakanlığı, mağaranın son derece hassas doğal koruma koşullarının bozulmaması gerektiğini belirtiyor. İnsanlığın binlerce yıl sonra yeniden bulduğu mağaraya bugün yine yalnızca kontrollü biçimde erişilebiliyor.

#8
Foto - Haritada var ama gitmek yasak! Dünyada sıradan insanların giremediği 10 yer

8- HEARD ADASI: DÜNYANIN UCUNDAKİ YASAK TOPRAK Avustralya'ya bağlı Heard Adası, Hint Okyanusu'nun güneyindeki dünyanın en izole kara parçalarından biri. Bölge öylesine uzak ve hassas bir ekosisteme sahip ki buraya gitmek için yalnızca uçak bileti veya tekne bulmak yetmiyor. Avustralya Antarktika Programı'na göre Heard Adası ve McDonald Adaları bölgesine giriş izin sistemine tabi. Bilimsel araştırmadan numune toplamaya, araç kullanımından yaban hayatıyla etkileşime kadar birçok faaliyet ayrıca onay gerektiriyor. Başvuruların yolculuktan aylar önce yapılması isteniyor. Başka bir ifadeyle burası “çantamı hazırladım, gidiyorum” diyebileceğiniz bir ada değil.

#9
Foto - Haritada var ama gitmek yasak! Dünyada sıradan insanların giremediği 10 yer

9- ANTARKTİKA'NIN YASAK BÖLGELERİ Antarktika'nın tamamına giriş yasak değil. Her yıl turistler kıtayı ziyaret ediyor. Ancak kıtanın içerisinde turistlerin elini kolunu sallayarak giremeyeceği özel koruma alanları bulunuyor. Antarctic Specially Protected Areas (ASPA) adı verilen bu bölgelerde bilimsel, çevresel veya tarihî değerleri korumak amacıyla erişim ciddi biçimde sınırlandırılıyor. Korunan alanlara izinsiz giriş yasak. Dolayısıyla Antarktika haritasında gördüğünüz her noktaya ayak basmanız mümkün değil. Bazı bölgelerde insanın bıraktığı tek bir iz bile bilimsel araştırmayı bozabilecek kadar önemli.

#10
Foto - Haritada var ama gitmek yasak! Dünyada sıradan insanların giremediği 10 yer

10- İSE JİNGU'NUN EN KUTSAL BÖLÜMÜ: KAPI VAR, ÖTESİ YASAK Japonya'daki Ise Jingu, Şinto inancının en kutsal merkezlerinden biri. Kompleksin büyük bölümü ziyaret edilebilse de kutsal yapının en iç kısmı sıradan ziyaretçilerin dolaşabileceği bir alan değil. Buradaki gizem diğer yerlerden farklı. Ne ölümcül yılanlar var ne altın külçeleri ne de gizli askeri deneyler. Sınırın nedeni binlerce yıllık dini gelenek. Ziyaretçiler kutsal bölgeye kadar ilerleyebiliyor ancak belirlenen sınırın ötesine geçemiyor. Bazen dünyanın en zor açılan kapısını kilit değil, gelenek koruyor.

#11
Foto - Haritada var ama gitmek yasak! Dünyada sıradan insanların giremediği 10 yer

HARİTADA OLMALARI YETMİYOR Bu 10 yer aslında birbirinden tamamen farklı nedenlerle insanlara kapalı. Kuzey Sentinel'de izole bir halkın yaşamını korumak, Yılan Adası'nda insanları ve endemik türleri korumak, Surtsey'de doğanın gelişimini bozmamak amaçlanıyor. Fort Knox'ta güvenlik, Svalbard'da insanlığın tarımsal mirası, Lascaux ve Cussac'ta ise on binlerce yıllık tarih söz konusu. Ortak noktaları ise aynı: Haritada yerlerini görebilirsiniz. Uydu görüntülerine bakabilirsiniz. Hatta bazılarının kapısına kadar gidebilirsiniz. Ama o sınırın ötesinde ne olduğunu kendi gözlerinizle görmek çoğu insan için mümkün değil.

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