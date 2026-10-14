Haritada var ama gitmek yasak! Dünyada sıradan insanların giremediği 10 yer

Dünya üzerinde koordinatları belli, uydu görüntülerinde görülebilen ancak kapısından içeri girmenin neredeyse imkânsız olduğu yerler bulunuyor. Kimi ölümcül tehlikeler, kimi binlerce yıllık eserleri korumak, kimi ise askeri sırlar nedeniyle insanlara kapatıldı. İşte dünyanın dört bir yanından sıradan ziyaretçilerin giremediği veya ancak çok özel izinlerle ayak basabildiği 10 esrarengiz yer... Dünyanın neredeyse her noktasına birkaç dokunuşla bakabildiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Ancak Google Maps'te görebilmek, oraya gidebileceğiniz anlamına gelmiyor. Bazı noktalar var ki kapıları turistlere yıllardır kapalı. Bazılarında ise izinsiz olarak kıyıya çıkmak bile yasak.