  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor! Suudi Arabistan ve BAE, tarihi proje için imzaları attı Dünyanın en eski batığı Kekova’da bulundu: Bakan Ersoy duyurdu Tel Aviv’in Suriye kumarı kendi başını yiyecek! İsrail’in agresif planı Türkiye’yi daha da güçlendirecek Altın güne düşüşle başladı: ABD enflasyon verisi öncesi gözler Fed kararında Bursa’nın yeni lezzeti! Osmanlı’nın meyveli et geleneğini tencereye taşıdı İşte il il tam liste! Türkiye’nin hangi şehri hangi takımı tutuyor? Telefon değil laptop sanki! Katlanabilir ekranlı yeni amiral gemisi Razr Fold satışa sunuldu! Rusya'da sıcak saatler: Türkiye'den kalkan uçaklar bir bir dönmeye başladı Diyabet hastalarını sevindirecek gelişme
Gündem
7
Yeniakit Publisher
F-35 krizinde ezberleri bozacak gelişme! Türkiye’ye ilk 6 uçak için müjde geldi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

F-35 krizinde ezberleri bozacak gelişme! Türkiye’ye ilk 6 uçak için müjde geldi

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Washington'da gerçekleştirdiği temasların ardından F-35'ler ve ilk 6 uçakla ilgili süreçte olumlu bir neticeye ulaşacaklarına inandığını belirtti. Pentagon yetkilileri ve savunma sanayi şirketleriyle beklediklerinden çok daha olumlu görüşmeler yaptıklarını ifade eden Kavaklıoğlu, CAATSA yaptırımlarının da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki mükemmel ilişkiler sayesinde çok kısa zamanda çözüme kavuşmasını beklediklerini vurguladı.

1
#1
Foto - F-35 krizinde ezberleri bozacak gelişme! Türkiye’ye ilk 6 uçak için müjde geldi

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Washington'da CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - F-35 krizinde ezberleri bozacak gelişme! Türkiye’ye ilk 6 uçak için müjde geldi

Bir savunma sanayi fuarı için ABD'de bulunduğunu belirten Kavaklıoğlu, Pentagon'daki yetkililer ve savunma sanayi şirketleriyle görüştüklerini, görüşmelerin beklediğinden daha olumlu bir ortamda geçtiğini söyledi.

#3
Foto - F-35 krizinde ezberleri bozacak gelişme! Türkiye’ye ilk 6 uçak için müjde geldi

F-35'lerin gündemlerinde olduğunu belirten Kavaklıoğlu, "Orada da bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum. Özellikle bir ilk altı uçakla ilgili yoğun temaslarımız var." dedi.

#4
Foto - F-35 krizinde ezberleri bozacak gelişme! Türkiye’ye ilk 6 uçak için müjde geldi

CAATSA yaptırımlarına ilişkin soruya Kavaklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki ilişkinin mükemmel seviyede olduğunu belirterek, "Görüşmeler çok olumlu gelişiyor ama iki tarafın da yapacağı birtakım faaliyetler var. Onlar üzerinde karşılıklı çalışılıyor, sürekli çalışılıyor. Ve çok kısa zamanda neticeleneceğini umuyorum ben, bekliyorum." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - F-35 krizinde ezberleri bozacak gelişme! Türkiye’ye ilk 6 uçak için müjde geldi

Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktanın ABD'li muhataplarınca da kabul edildiğini söyleyen Kavaklıoğlu, ortak üretim ve ortak yatırım konularında çok sayıda görüşme yapıldığını aktardı.

#6
Foto - F-35 krizinde ezberleri bozacak gelişme! Türkiye’ye ilk 6 uçak için müjde geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

helal laaaannnn..

“F-35'ler ve ilk 6 uçakla ilgili süreçte olumlu bir neticeye ulaşacaklarına inandığını açıkladı”
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Osman Gökçek’ten Murat Ağırel’e sert darbe: 'Hadi maçan sıkıyorsa, yayınlamama izin ver!'
Siyaset

Osman Gökçek’ten Murat Ağırel’e sert darbe: 'Hadi maçan sıkıyorsa, yayınlamama izin ver!'

Osman Gökçek, Murat Ağırel ile arasında geçen konuşmayı anlatarak Tera ve avukat Sakine üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ..
Aytun Çıray’dan CHP yönetimine bomba suçlama! Boş imzalarla milyarlık vurgun iddiası çalkalanıyor!
Gündem

Aytun Çıray’dan CHP yönetimine bomba suçlama! Boş imzalarla milyarlık vurgun iddiası çalkalanıyor!

Eski milletvekili Aytun Çıray’ın X hesabından yapılan ve ana muhalefet partisi yönetimi hakkında ağır suçlamalar içeren iddialı paylaşım siy..
'Ankara Abisi' maskesiyle 2 milyarlık dev vurgun! Yardım derneği kılıfıyla kara para aklamışlar!
Gündem

'Ankara Abisi' maskesiyle 2 milyarlık dev vurgun! Yardım derneği kılıfıyla kara para aklamışlar!

Sosyal medyada yürüttükleri "yardım kampanyaları" ve "sosyal sorumluluk projeleri" ile tanınan "Ankara Abisi" lakaplı Yasin Oyanık ve sosyal..
Takımın kader maçı öncesi Torreira'dan milyonluk gövde gösterisi: Saha yerine caddelerde Lamborghini şov yaptı!
Spor

Takımın kader maçı öncesi Torreira'dan milyonluk gövde gösterisi: Saha yerine caddelerde Lamborghini şov yaptı!

Galatasaray taraftarı Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Barcelona randevusu için nefesini tutmuşken, sarı-kırmızılıların Uruguaylı futbolcusu Lu..
Azerbaycan Başmüftüsü Paşazade'den tartışılan yasakla ilgili ilk açıklama! "Genel bir başörtüsü yasağı yok!"
Gündem

Azerbaycan Başmüftüsü Paşazade'den tartışılan yasakla ilgili ilk açıklama! "Genel bir başörtüsü yasağı yok!"

Azerbaycan’daki başörtüsü tartışmaları ve Türkiye’den gelen peş peşe tepkilerin ardından Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Başmüftü Allahş..
Sekülerlerin maşası Düşünbil’den AK Parti sonrası için skandal planlar: İmam Hatipleri kapatıp Diyanet’i kaldıracağız!
Gündem

Sekülerlerin maşası Düşünbil’den AK Parti sonrası için skandal planlar: İmam Hatipleri kapatıp Diyanet’i kaldıracağız!

Sol yanlısı, kemalist ve iktidar karşıtı muhalif isimleri bünyesinde toplayarak CHP zihniyetinin arka bahçesine dönüşen Düşünbil Dergisi, AK..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23