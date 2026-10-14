F-35 krizinde ezberleri bozacak gelişme! Türkiye’ye ilk 6 uçak için müjde geldi

CAATSA yaptırımlarına ilişkin soruya Kavaklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki ilişkinin mükemmel seviyede olduğunu belirterek, "Görüşmeler çok olumlu gelişiyor ama iki tarafın da yapacağı birtakım faaliyetler var. Onlar üzerinde karşılıklı çalışılıyor, sürekli çalışılıyor. Ve çok kısa zamanda neticeleneceğini umuyorum ben, bekliyorum." ifadelerini kullandı.