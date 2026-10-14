F-35 krizinde ezberleri bozacak gelişme! Türkiye’ye ilk 6 uçak için müjde geldi
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Washington'da gerçekleştirdiği temasların ardından F-35'ler ve ilk 6 uçakla ilgili süreçte olumlu bir neticeye ulaşacaklarına inandığını belirtti. Pentagon yetkilileri ve savunma sanayi şirketleriyle beklediklerinden çok daha olumlu görüşmeler yaptıklarını ifade eden Kavaklıoğlu, CAATSA yaptırımlarının da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki mükemmel ilişkiler sayesinde çok kısa zamanda çözüme kavuşmasını beklediklerini vurguladı.