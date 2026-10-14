Türk inşaat devi Avrupa'daki devasa projeden men edildi: İşte sebebi
Türk inşaat devi Özaltın İnşaat, Avrupa'daki kritik projeden men edildi. Şirket ikinci kez finans kuruluşlarıyla karşı karşıya geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk inşaat devi Özaltın İnşaat, Avrupa'daki kritik projeden men edildi. Şirket ikinci kez finans kuruluşlarıyla karşı karşıya geldi.
Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası projelerdeki önemli oyuncularından Özaltın İnşaat, aynı ihale nedeniyle ikinci kez bir Avrupa finans kuruluşunun yaptırımıyla karşılaştı. Patronlar Dünyası'nın Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) resmî kayıtlarını karşılaştırması, Bosna-Hersek'teki Prenj Tüneli ihalesinin iki ayrı yaptırım kararına konu olduğunu ortaya koydu.
Avrupa Yatırım Bankası'nın 18 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre Özaltın İnşaat ve dört bağlı kuruluşu, bankanın finansman sağladığı projelerden 14 ay süreyle men edildi. 8 Eylül'de yürürlüğe giren ve 7 Kasım 2027'ye kadar devam edecek karar kapsamında şirketler, EIB finansmanlı ihale süreçlerine katılamayacak ve bu kapsamda yeni sözleşme alamayacak. Kararın gerekçesi, Özaltın'ın Bosna-Hersek'teki Prenj Tüneli projesinin ihale sürecinde geçmişte gerçekleştirdiği ve bankanın yasaklanmış uygulamalar kapsamında değerlendirdiği davranışlar.
Dosyanın geçmişi 2024 yılına uzanıyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, aynı projeyle ilgili soruşturmasında Özaltın'ın ihale teklifinde geçmiş iş deneyimini gerçeğe aykırı gösteren bir belge sunduğunu açıklamıştı. EBRD'nin resmî açıklamasına göre Özaltın, uzlaşma kapsamında söz konusu yasaklanmış uygulamadaki sorumluluğunu kabul etmişti. Bunun sonucunda şirket ve 13 bağlı kuruluşuna 11 ay ihalelerden men, ardından 24 ay koşullu yaptırım uygulanmıştı. Koşullu dönemde şirketin, belirlenen yükümlülüklere uyması şartıyla EBRD finansmanlı projelere katılmasına izin veriliyordu.
Belgelerde dikkat çekici nokta, her iki finans kuruluşunun yaptırımının da aynı projeye dayanması. EBRD'nin 2024'te açıkladığı yaptırımın ardından EIB de 2026 yılında ayrı bir uzlaşma sonucunda 14 aylık men kararı aldı. Böylece Prenj Tüneli ihalesindeki usulsüzlük dosyası, Özaltın açısından iki ayrı uluslararası finans kuruluşunda yaptırımla sonuçlanmış oldu. Ancak EIB'nin kararı, şirketin bütün uluslararası ihalelerden yasaklandığı anlamına gelmiyor. Yasak, bankanın finansman sağladığı faaliyet ve projelerle sınırlı.
EIB'nin açıklamasında bir başka önemli ayrıntı daha bulunuyor. Özaltın, 14 aylık yasak süresinin ötesinde kurumsal uyum standartlarını sürdürmeyi ve önemli gelişmeleri bankaya bildirmeyi kabul etti. Şirket ayrıca, EIB finansmanlı projelerde üçüncü tarafların gerçekleştirdiği yasaklanmış uygulamalar da dahil olmak üzere, bankanın soruşturmalarına beş yıl boyunca iş birliğiyle destek vermeyi taahhüt etti. EIB, şirketin soruşturma sırasında tam iş birliği yaptığını ve kurumsal yönetim ile uyum sistemlerini geliştirmeye yönelik önlemler aldığını da belirttti.
Avrupa Yatırım Bankası'nın güncel yaptırım siciline göre 14 aylık men süresi 7 Kasım 2027'de sona erecek. Bu tarihten sonra şirketin EIB finansmanlı projelere yeniden katılması mümkün olacak. EBRD'nin 2024 tarihli kararıyla EIB'nin 2026 tarihli kararı ise ayrı yaptırımlar niteliğinde. KAYNAK: TOYGUN ATİLLA
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