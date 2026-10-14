Türk inşaat devi Avrupa'daki devasa projeden men edildi: İşte sebebi

EIB'nin açıklamasında bir başka önemli ayrıntı daha bulunuyor. Özaltın, 14 aylık yasak süresinin ötesinde kurumsal uyum standartlarını sürdürmeyi ve önemli gelişmeleri bankaya bildirmeyi kabul etti. Şirket ayrıca, EIB finansmanlı projelerde üçüncü tarafların gerçekleştirdiği yasaklanmış uygulamalar da dahil olmak üzere, bankanın soruşturmalarına beş yıl boyunca iş birliğiyle destek vermeyi taahhüt etti. EIB, şirketin soruşturma sırasında tam iş birliği yaptığını ve kurumsal yönetim ile uyum sistemlerini geliştirmeye yönelik önlemler aldığını da belirttti.