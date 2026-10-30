Havacılık devinden beklenmedik karar: Görüşmeler sonuç vermedi, Türkiye'yi çıkardılar
Havacılık devi Türkiye ile ilgili önemli bir karara imza attı. Kararda firmanın Türkiye'yi uçuş programında çıkardığı bildirildi. İşte detaylar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Havacılık devi Türkiye ile ilgili önemli bir karara imza attı. Kararda firmanın Türkiye'yi uçuş programında çıkardığı bildirildi. İşte detaylar...
Dünyanın en büyük düşük maliyetli hava yolu firmalarından olan Ryanair, uçuş programından Türkiye’yi çıkardı.
İrlanda’nın Dublin, İngiltere’nin Londra ve Slovakya’nın Bratislava şehirlerinden Bodrum ve Dalaman’a uçuş yapan firmanın bu kararının; özellikle Muğla’ya gelen turist sayısını etkilemesi bekleniyor.
Türkiye’de turizm sektöründeki temsilciler, Ryanair ile yaz döneminde uçuşların devam etmesi için görüşmeler yapmıştı.
Ryanair’ın Türkiye programını çıkarmasının nedeni olarak artan maliyetler gösterilirken; o dönem yapılan görüşmelerle ilgili konuşan BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “Ryanair’in Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansından (TGA) belli beklentileri vardı. Bu beklentiler karşılanmayınca biraz geride durdular.” demişti.
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