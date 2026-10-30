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Havacılık devinden beklenmedik karar: Görüşmeler sonuç vermedi, Türkiye'yi çıkardılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Havacılık devinden beklenmedik karar: Görüşmeler sonuç vermedi, Türkiye'yi çıkardılar

Havacılık devi Türkiye ile ilgili önemli bir karara imza attı. Kararda firmanın Türkiye'yi uçuş programında çıkardığı bildirildi. İşte detaylar...

#1
Foto - Havacılık devinden beklenmedik karar: Görüşmeler sonuç vermedi, Türkiye'yi çıkardılar

Dünyanın en büyük düşük maliyetli hava yolu firmalarından olan Ryanair, uçuş programından Türkiye’yi çıkardı.

#2
Foto - Havacılık devinden beklenmedik karar: Görüşmeler sonuç vermedi, Türkiye'yi çıkardılar

İrlanda’nın Dublin, İngiltere’nin Londra ve Slovakya’nın Bratislava şehirlerinden Bodrum ve Dalaman’a uçuş yapan firmanın bu kararının; özellikle Muğla’ya gelen turist sayısını etkilemesi bekleniyor.

#3
Foto - Havacılık devinden beklenmedik karar: Görüşmeler sonuç vermedi, Türkiye'yi çıkardılar

Türkiye’de turizm sektöründeki temsilciler, Ryanair ile yaz döneminde uçuşların devam etmesi için görüşmeler yapmıştı.

#4
Foto - Havacılık devinden beklenmedik karar: Görüşmeler sonuç vermedi, Türkiye'yi çıkardılar

Ryanair’ın Türkiye programını çıkarmasının nedeni olarak artan maliyetler gösterilirken; o dönem yapılan görüşmelerle ilgili konuşan BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “Ryanair’in Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansından (TGA) belli beklentileri vardı. Bu beklentiler karşılanmayınca biraz geride durdular.” demişti.

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