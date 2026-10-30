Ses kayıtlarına göre, Girne’deki facia bağıra bağıra gelmiş!

Tahkikat polisi Mannaş, geminin VDR cihazında toplam 68 günlük ses kaydı bulunduğunu, bu kayıtların 42 günlük bölümünün incelendiğini açıkladı. Mannaş, facianın meydana geldiği 30 Ağustos tarihinde gemiden gelen ayak seslerinin ardından VDR cihazının kapatıldığına ilişkin bulgular bulunduğunu belirtti. Kayıtların geminin teknik durumu, mürettebat arasındaki konuşmalar, yolcu güvenliği ve tahliye hazırlıklarına ilişkin önemli bilgiler içerdiği kaydedildi. Polis, kayıtların kalan bölümlerinin incelenmesine ve teknik delillerin değerlendirilmesine devam edildiğini ifade etti. Mahkemede facianın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin de bilgi verildi. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin olay yerine yaklaşık 25 dakikada ulaştığı belirtildi. Olay günü denizde bulunan kişilerin kurtarılması için çalışmalar yürütüldüğü, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından anlık fotoğraf ve video kayıtları alındığı aktarıldı. Kıyı Emniyeti'nin geniş çaplı arama çalışmaları gerçekleştirdiği kaydedildi. Faciada 28 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve üç yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu'nu arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Mahkemede gemideki teknik arızaların giderilmesi, yolcuların güvenliğinin sağlanması ve sefer öncesi gerekli hazırlıkların yapılması konularında şirketin sorumlulukları da gündeme geldi. Geminin can sallarını indiren motorlarında arıza bulunduğuna ilişkin konuşmaların yanı sıra, kötü hava şartlarında sefere çıkılmaması yönündeki değerlendirmelerin şirket yetkililerine iletildiği aktarıldı. Tahliye videosunun talep edilmesine rağmen gönderilmediği, yolcuların can yelekleri konusunda bilgilendirilmediği yönündeki ifadeler ve mürettebatın eğitim durumuna ilişkin eksiklikler de soruşturma dosyasında değerlendiriliyor. Polis, gemideki teknik sorunların ne zaman ortaya çıktığının, bu sorunların kimlere bildirildiğinin ve gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Tahkikat polisi Mehmet Mannaş, VDR kayıtlarının incelenmesinin sürdüğünü, teknik bilirkişi raporlarının henüz tamamlanmadığını, alınması gereken ifadeler ve araştırılması gereken hususlar bulunduğunu belirterek 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini, teknik incelemelerin ve delil toplama işlemlerinin henüz tamamlanmadığını dikkate alarak 9 zanlının da 7'şer gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.