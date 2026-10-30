Kazakistan'dan Türk devine engelleme: Onay vermediler

Ancak Türk şirketi CoreX’e resmi onay süreci ise 2 yıl boyunca bir türlü verilmedi. Sonunda mart ayında Kazakistan Yatırım Çekme Konseyi toplantısında konu masaya yatırıldı. Dönemin Birinci Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar başkanlığında yapılan toplantıda, Koktaszhal ve Kyzylshoky sahalarına ilişkin yeraltı kaynak kullanım hakları, imzayı atan ve projeye finansman sağlayan Yıldırım’a değil, yeni kurulan yerel bir şirkete; Altyndara Ltd’e verildi. Toplantıdan ve devirden sadece birkaç gün önce kurulan Altyndara Ltd. adlı Kazak şirketinin iki şirketi alması, CoreX’e yapılan deyim yerindeyse kamulaştırma kararı şimdilerde hukuki bir boyut kazanmak üzere. Edindiğim bilgilere göre Yıldırım, Kazakistan’a şu ana kadar yaklaşık 1.5 milyar dolarlık yatırım yapmış, gelecek 5 yılda da bu rakama 3 milyar dolarlık bir ekleme yapmayı planlamıştı. Ancak, gelinen noktada 2 yıl boyunca onay alamayan ve yaptığı yatırımları karşılanmayan CoreX’in hukuki yola başvuracağını öğrendim. Bir başka ayrıntı ise Yıldırım’ın CoreX’inden anlaşma imzaladığı her iki şirketi alan Kazak firmanın arkasında ise ülkenin önde gelen ünlü iş adamı Andrey Lavrentyev’in olması. Lavrentyev’in Astana yönetimine yakınlığı, Kazakistan’da oldukça bilinen bir gerçek.