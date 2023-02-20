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Yaşam
5
Hava sıcaklığı -20'ye düştü! Baraj böyle dondu

2023-02-20 10:13:56
Hava sıcaklığı -20'ye düştü! Baraj böyle dondu

Erzincan'da bulunan Tercan Baraj Gölü, etkili olan soğuklar sebebiyle dondu.

#1
Foto - Hava sıcaklığı -20'ye düştü! Baraj böyle dondu

Erzincan’ın Tercan ilçesinde bulunan 8 dönüm alana sahip Tercan Baraj Gölü etkili olan aşırı soğuklardan dolayı dondu.

#2
Foto - Hava sıcaklığı -20'ye düştü! Baraj böyle dondu

Erzincan- Erzurum kara yolunun 5. kilometresinde bulunan 8 dönüm alan ve 156 milyon metre küp su hacmine sahip Tercan Baraj Gölü gece saatlerinde eksi 20 dereceyi bulan aşırı soğuk nedeni ile tamamen buz tuttu.

#3
Foto - Hava sıcaklığı -20'ye düştü! Baraj böyle dondu

Yaklaşık 25 - 30 santimetreyi bulan buz kalınlığı baraj gölünde yapılmakta olan kültür alabalık kafeslerini buz altında bıraktı.

#4
Foto - Hava sıcaklığı -20'ye düştü! Baraj böyle dondu

Baraj göllünde balık üretimi yapan balıkçılar zor günler yaşarken balıkçıların balık havuzları tekneleri ve diğer ekipmanları buz tabakasının içinde kaldı.

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