Her arabada var! Bu kolu çeken hapse girebilir
Kırmızı ışıkta geçme, alkollü araç kullanma ve emniyet şeridi ihlali gibi suçlara kesilen 200 bin lirayı bulan dev cezalardan sonra trafikte yepyeni bir dönem başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kırmızı ışıkta geçme, alkollü araç kullanma ve emniyet şeridi ihlali gibi suçlara kesilen 200 bin lirayı bulan dev cezalardan sonra trafikte yepyeni bir dönem başladı.
Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, sürücülerin yol istemek ya da uyarmak bahanesiyle direksiyon başında adeta bir taciz silahına dönüştürdüğü peş peşe selektör yakma eylemini resmen suç saydı. Trafikte magandalık yapıp arkadan sürekli ışık patlatanlara hapis yolu göründü.
SELEKTÖR YAPARKEN DİKKAT EDİN Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'nin verdiği ve emsal teşkil edecek olan kararında selektör yapmak da suçu meydana getiriyor. Yol istenmesi, uyarılması gibi durumlarda kullanılan selektör peş peşe yapılması halinde kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturuyor.
HAPİS CEZASI VAR Yargıtay'ın verdiği karara Türk Ceza Kanunu'nun 123'üncü maddesine göre 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi ihtimali ortaya çıkıyor.
SELEKTÖRÜ TEK SEFERDE YAPIN Ülkemizde selektör genel olarak yol istemek için yapılıyor. Bir kez yapılması halinde önde giden sürücünün tepki vermemesi üzerine takip mesafesini azaltılıp taciz mahiyetinde peş peşe selektör yapılması suça neden oluyor.
Bunun dışında önde giden sürücüyü telaşlandırıp kaza yapmasına kadar gidecek senaryolar ortaya çıkması halinde huzur bozmanın dışında konu hem maddi hem de manevi kayıplara kadar uzayabiliyor.
SELEKTÖRÜ AMACI DIŞINDA KULLANMAYIN Selektörü amacı dışında kullanmak yasalara aykırı ve cezai müeyyideleri bulunuyor. Bu nedenle trafikte huzuru bozmadan, yakın takip yapmadan, tek seferde selektör yapılması gerekiyor.
Türkiye genelinde 27 Şubat tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu'ndaki yeni düzenlemeler, trafikteki kural ihlallerini önemli ölçüde azalttı.
Denetimlerin artmasına rağmen işlem gören araç sayısı yüzde 21,6 düşerken, özellikle makas atma ve drift gibi tehlikeli ihlallerde rekor gerileme yaşandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23