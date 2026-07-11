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Her arabada var! Bu kolu çeken hapse girebilir

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Her arabada var! Bu kolu çeken hapse girebilir

Kırmızı ışıkta geçme, alkollü araç kullanma ve emniyet şeridi ihlali gibi suçlara kesilen 200 bin lirayı bulan dev cezalardan sonra trafikte yepyeni bir dönem başladı.

#1
Foto - Her arabada var! Bu kolu çeken hapse girebilir

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, sürücülerin yol istemek ya da uyarmak bahanesiyle direksiyon başında adeta bir taciz silahına dönüştürdüğü peş peşe selektör yakma eylemini resmen suç saydı. Trafikte magandalık yapıp arkadan sürekli ışık patlatanlara hapis yolu göründü.

#2
Foto - Her arabada var! Bu kolu çeken hapse girebilir

SELEKTÖR YAPARKEN DİKKAT EDİN Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'nin verdiği ve emsal teşkil edecek olan kararında selektör yapmak da suçu meydana getiriyor. Yol istenmesi, uyarılması gibi durumlarda kullanılan selektör peş peşe yapılması halinde kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturuyor.

#3
Foto - Her arabada var! Bu kolu çeken hapse girebilir

HAPİS CEZASI VAR Yargıtay'ın verdiği karara Türk Ceza Kanunu'nun 123'üncü maddesine göre 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi ihtimali ortaya çıkıyor.

#4
Foto - Her arabada var! Bu kolu çeken hapse girebilir

SELEKTÖRÜ TEK SEFERDE YAPIN Ülkemizde selektör genel olarak yol istemek için yapılıyor. Bir kez yapılması halinde önde giden sürücünün tepki vermemesi üzerine takip mesafesini azaltılıp taciz mahiyetinde peş peşe selektör yapılması suça neden oluyor.

#5
Foto - Her arabada var! Bu kolu çeken hapse girebilir

#6
Foto - Her arabada var! Bu kolu çeken hapse girebilir

Bunun dışında önde giden sürücüyü telaşlandırıp kaza yapmasına kadar gidecek senaryolar ortaya çıkması halinde huzur bozmanın dışında konu hem maddi hem de manevi kayıplara kadar uzayabiliyor.

#7
Foto - Her arabada var! Bu kolu çeken hapse girebilir

SELEKTÖRÜ AMACI DIŞINDA KULLANMAYIN Selektörü amacı dışında kullanmak yasalara aykırı ve cezai müeyyideleri bulunuyor. Bu nedenle trafikte huzuru bozmadan, yakın takip yapmadan, tek seferde selektör yapılması gerekiyor.

#8
Foto - Her arabada var! Bu kolu çeken hapse girebilir

Türkiye genelinde 27 Şubat tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu'ndaki yeni düzenlemeler, trafikteki kural ihlallerini önemli ölçüde azalttı.

#9
Foto - Her arabada var! Bu kolu çeken hapse girebilir

Denetimlerin artmasına rağmen işlem gören araç sayısı yüzde 21,6 düşerken, özellikle makas atma ve drift gibi tehlikeli ihlallerde rekor gerileme yaşandı.

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