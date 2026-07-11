15 Temmuz’da ikizlerini şehit veren baba: Evlatsız yaşarım da vatansız yaşayamam

Evlatlarıyla her zaman gurur duyduğunu kaydeden Oruç, “İki kardeş birbirlerine çok düşkünlerdi, hiç ayrılmazlardı. Rabb’im de onları ayırmadı. Ne mutlu bana ki Allah’ım bana iki evlat verdi, ikisi de şehit oldu. Mezarlarına her geldiğimde onları ne kadar sevdiğimi söylüyorum. Ahmet’imin kızı 10 yaşına girdi. Ona, ‘Gözün arkada kalmasın oğlum. Hem hanımına hem kızına gözüm gibi bakıyorum’ diyorum. Onlar bana Ahmet’imin emanetleri” dedi.