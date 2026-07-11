15 Temmuz’da ikizlerini şehit veren baba: Evlatsız yaşarım da vatansız yaşayamam
Ankara Gölbaşı’nda Özel Harekat Daire Başkanlığı’na hain 15 Temmuz darbe girişimi sırasında F-16’larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet (25) ve Mehmet Oruç’un (25) babası Hacı Ali Oruç (61), “İki kardeş dünyaya birlikte geldiler, göreve beraber başladılar, Allah’ın huzuruna da birlikte gittiler. Ben evlatlarımı vatan için toprağa verdim. Evlatsız yaşayabilirim ama vatansız yaşayamam” dedi.