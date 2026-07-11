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Birçok kişi farkında bile değil! Mangal yaparken bu hataya dikkat Sucuktan salama, kıymadan çaya yok yok! İşte ürünlerinde hile tespit edilen markalar 15 Temmuz’da ikizlerini şehit veren baba: Evlatsız yaşarım da vatansız yaşayamam Erdoğan son anda engellemiş! NATO zirvesinde iki lider neredeyse birbirine giriyormuş Her arabada var! Bu kolu çeken hapse girebilir Kredi kartı komisyonu esnafı bitiriyor, bankalar esnaftan daha fazla kazanıyor! Uzun zamandır bekleniyordu! Trabzon’dan Rusya’ya Ro-Ro seferleri başlıyor Başkan Erdoğan’ın vizyonundan etkilendi! Türkiye’de benzersiz askeri müze İşte yerli tohumun zaferi! Sadece onunla üretiyorlar, kuyruklar günler öncesinden oluşuyor ‘Biz de çıkalım baba’ 15 Temmuz direnişinin küçük kahramanları
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15 Temmuz’da ikizlerini şehit veren baba: Evlatsız yaşarım da vatansız yaşayamam

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15 Temmuz’da ikizlerini şehit veren baba: Evlatsız yaşarım da vatansız yaşayamam

Ankara Gölbaşı’nda Özel Harekat Daire Başkanlığı’na hain 15 Temmuz darbe girişimi sırasında F-16’larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet (25) ve Mehmet Oruç’un (25) babası Hacı Ali Oruç (61), “İki kardeş dünyaya birlikte geldiler, göreve beraber başladılar, Allah’ın huzuruna da birlikte gittiler. Ben evlatlarımı vatan için toprağa verdim. Evlatsız yaşayabilirim ama vatansız yaşayamam” dedi.

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Foto - 15 Temmuz’da ikizlerini şehit veren baba: Evlatsız yaşarım da vatansız yaşayamam

Adanalı ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç, helikopter teknisyenliği eğitimi için geçici görevle Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda görevlendirildi. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında F-16’larla düzenlediği saldırıda Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler şehit oldu. Göreve birlikte giden Oruç kardeşler, Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi’ndeki şehitliğe de yan yana defnedildi. Oruç ailesi, evlatlarının mezarlarını Türk bayrakları ve çiçeklerle donattı.

#2
Foto - 15 Temmuz’da ikizlerini şehit veren baba: Evlatsız yaşarım da vatansız yaşayamam

Pozantı ilçesindeki yayla evinde yaşayan Hacı Ali Oruç, darbe girişiminin 10’uncu yılı nedeniyle kente dönüp, şehit evlatlarının mezarını ziyaret etti. Çocukları için ektiği çiçekleri koklayan Hacı Ali Oruç, mezar taşlarına sarılarak gözyaşı döktü. Evlatlarına seslenen Oruç, “Ahmet’im, gözün arkada kalmasın oğlum. Evladın, hanımın bana emanet. Sizi çok seviyorum” dedi. Oruç, evlat acısının hala taze olduğunu ancak şehitlerle gurur duyduklarını belirtti.

#3
Foto - 15 Temmuz’da ikizlerini şehit veren baba: Evlatsız yaşarım da vatansız yaşayamam

Darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini ancak acının büyük olduğunu belirten Hacı Ali Oruç, “Her cuma günleri çocuklarımı ziyaret ediyorum. Onlarla konuşuyorum, hasret gideriyorum. Gözlerimiz yollarda kaldı. Onları hasretle bekliyoruz. Maalesef darbe girişiminde bulunan hain FETÖ’cüler, beni evlatlarımdan kopardılar. İki kardeş dünyaya birlikte geldiler, göreve beraber başladılar, Allah’ın huzuruna da birlikte gittiler. Elhamdülillah çocuklarım şehit oldu, bu mertebe herkese nasip olmaz” diye konuştu.

#4
Foto - 15 Temmuz’da ikizlerini şehit veren baba: Evlatsız yaşarım da vatansız yaşayamam

Evlatlarıyla her zaman gurur duyduğunu kaydeden Oruç, “İki kardeş birbirlerine çok düşkünlerdi, hiç ayrılmazlardı. Rabb’im de onları ayırmadı. Ne mutlu bana ki Allah’ım bana iki evlat verdi, ikisi de şehit oldu. Mezarlarına her geldiğimde onları ne kadar sevdiğimi söylüyorum. Ahmet’imin kızı 10 yaşına girdi. Ona, ‘Gözün arkada kalmasın oğlum. Hem hanımına hem kızına gözüm gibi bakıyorum’ diyorum. Onlar bana Ahmet’imin emanetleri” dedi.

#5
Foto - 15 Temmuz’da ikizlerini şehit veren baba: Evlatsız yaşarım da vatansız yaşayamam

Acısının ikiye katlandığını ifade eden Oruç, “İki evladını toprağa vermek gerçekten çok zor bir şey. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ben evlatlarımı vatan için toprağa verdim. Evlatsız yaşayabilirim ama vatansız yaşayamam. Allah bizi vatansız ve yurtsuz bırakmasın; devletimiz, milletimiz var olsun. Bu vatana kimse göz dikemez. Biz her zaman hazırız. Gerektiğinde ben ve hayatta olan oğlum, vatan için canımızı seve seve vermeye hazırız. Canımız, bedenimiz var olduğu müddetçe vatana feda olsun” diye belirtti.

#6
Foto - 15 Temmuz’da ikizlerini şehit veren baba: Evlatsız yaşarım da vatansız yaşayamam

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’den ahirette hesap soracaklarını söyleyen Oruç, “O hain zaten geberdi, hakkımı helal etmiyorum. Tüm şehit aileleri de benim gibi düşünüyor. Ahirette ondan hesap soracağız. Anne-babanın evlatsız, eşin kocasız, çocuklarının babasız kalması kolay değil. Bize çok büyük acılar çektirdiler. O hain de cehennem ateşinde cayır cayır yansın. Allah onları perişan etsin” dedi.

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Foto - 15 Temmuz’da ikizlerini şehit veren baba: Evlatsız yaşarım da vatansız yaşayamam

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