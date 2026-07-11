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Türkiye’ye kallavi ceza kesen ülke, döndü dolaştı kapımızı çaldı! 35 yıl sonra ilk modern savaş gemisini bizden aldılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye’ye kallavi ceza kesen ülke, döndü dolaştı kapımızı çaldı! 35 yıl sonra ilk modern savaş gemisini bizden aldılar

Zırhlı araç projesindeki gecikmeler nedeniyle Türk firması Otokar'a rekor ceza kesen ülke, bu defa mutluluktan havalara uçtu.

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Foto - Türkiye’ye kallavi ceza kesen ülke, döndü dolaştı kapımızı çaldı! 35 yıl sonra ilk modern savaş gemisini bizden aldılar

Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT’ın ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi’nde inşa edilen Contraamiral Roman korveti, düzenlenen törenle Romanya Deniz Kuvvetleri envanterine katıldı. Romanya Savunma Bakanı Miruta, 35 yıl aradan sonra donanmalarına kattıkları bu modern savaş gemisi için Türkiye'ye teşekkür ederek, projenin iki ülke arasındaki stratejik dostluğun en somut nişanı olduğunu belirtti. Karadeniz'in güvenliği için atılan bu adım, Türk savunma sanayiinin küresel çaptaki başarısını bir kez daha tescilledi.

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Foto - Türkiye’ye kallavi ceza kesen ülke, döndü dolaştı kapımızı çaldı! 35 yıl sonra ilk modern savaş gemisini bizden aldılar

Aralık 2025'te imzalanan Hükümetler Arası (G2G) Anlaşma kapsamında Romanya Deniz Kuvvetleri envanterine katılan ve 20 Haziran'da İstanbul'da teslim edilen korvetin Romanya'ya ulaşması vesilesiyle Köstence Limanı'nda düzenlenen tören ilgi gördü. Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad, ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Derya Dingiltepe ve Türkiye'nin Romanya'daki Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Dz. Albay Yavuz Alper Kara da katıldı.

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Foto - Türkiye’ye kallavi ceza kesen ülke, döndü dolaştı kapımızı çaldı! 35 yıl sonra ilk modern savaş gemisini bizden aldılar

Törende konuşan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, NATO müttefiki de olan Romanya ile işbirliğine devam edeceklerini belirterek, yedek parça temini, modernizasyon, bakım onarım gibi faaliyetlerin de uzun yıllar sürdürüleceğini söyledi. ASFAT'ın da önemli bir ortak olarak faaliyet göstermeye devam edeceğine işaret eden Heybet, "İnanıyorum ki; CAm Roman, Karadeniz'de barışın, güvenliğin ve Türkiye ile Romanya arasındaki güçlü dostluğun önemli sembolü olacaktır." dedi.

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Foto - Türkiye’ye kallavi ceza kesen ülke, döndü dolaştı kapımızı çaldı! 35 yıl sonra ilk modern savaş gemisini bizden aldılar

Romanya Savunma Bakanı Miruta da Romanya ordusu adına tarihi ve sevindirici bir gelişme yaşandığını vurgulayarak, "35 yıl sonra ilk kez Romanya Donanması yeni bir korveti envanterine kattı. Bu modern savaş gemisinin satın alınmış olması beni çok mutlu etti." diye konuştu. Contraamiral Roman korvetinin Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı kapsamında 20 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan katılmıştı.

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