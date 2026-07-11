Türkiye’ye kallavi ceza kesen ülke, döndü dolaştı kapımızı çaldı! 35 yıl sonra ilk modern savaş gemisini bizden aldılar

Törende konuşan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, NATO müttefiki de olan Romanya ile işbirliğine devam edeceklerini belirterek, yedek parça temini, modernizasyon, bakım onarım gibi faaliyetlerin de uzun yıllar sürdürüleceğini söyledi. ASFAT'ın da önemli bir ortak olarak faaliyet göstermeye devam edeceğine işaret eden Heybet, "İnanıyorum ki; CAm Roman, Karadeniz'de barışın, güvenliğin ve Türkiye ile Romanya arasındaki güçlü dostluğun önemli sembolü olacaktır." dedi.