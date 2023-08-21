2023-08-21 12:34:30 Hastaneler dolup taştı! Ölümler arttı
Afganistan’da binlerce kişi dang humması sebebiyle hastanelere akın ediyor.
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Afganistan’da binlerce kişi dang humması sebebiyle hastanelere akın ediyor.
Afganistan’da dang humması nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı artıyor.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne göre, sivrisinek kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı Ocak ayına göre 450'ye yükseldi ve toplam 97.860 enfeksiyon görüldü.
Teşhis konulan hastaların tedavisine Barisal'da bulunan Sher-e-Bangla Medical College hastanesinde devam edildi.
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