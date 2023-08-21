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Hastaneler dolup taştı! Ölümler arttı

2023-08-21 12:34:30
Hastaneler dolup taştı! Ölümler arttı

Afganistan’da binlerce kişi dang humması sebebiyle hastanelere akın ediyor.

#1
Foto - Hastaneler dolup taştı! Ölümler arttı

Afganistan’da dang humması nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı artıyor.

#2
Foto - Hastaneler dolup taştı! Ölümler arttı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne göre, sivrisinek kaynaklı hastalıktan ölenlerin sayısı Ocak ayına göre 450'ye yükseldi ve toplam 97.860 enfeksiyon görüldü.

#3
Foto - Hastaneler dolup taştı! Ölümler arttı

Teşhis konulan hastaların tedavisine Barisal'da bulunan Sher-e-Bangla Medical College hastanesinde devam edildi.

#4
Foto - Hastaneler dolup taştı! Ölümler arttı

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Foto - Hastaneler dolup taştı! Ölümler arttı

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Foto - Hastaneler dolup taştı! Ölümler arttı

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Foto - Hastaneler dolup taştı! Ölümler arttı

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Foto - Hastaneler dolup taştı! Ölümler arttı

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