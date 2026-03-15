Hastanede dehşet anları! Ameliyat sırasında anestezi teknikerleri birbirine girdi, birden neşterler çekildi
Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ameliyathane içerisinde iki anestezi teknikeri arasında başlayan sözlü tartışma, neşterli bir kavgaya dönüşerek büyük paniğe yol açtı. Arbedeyi ayırmaya çalışan bir hastane çalışanı neşter darbesiyle kolundan yaralanırken, olay anında ameliyathanedeki gergin anlar hastaneyi ayağa kaldırdı. Olay sonrası taraflar gözaltına alınırken, Sağlık Müdürlüğü teknikerler hakkında idari inceleme başlattı.