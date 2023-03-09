Hastaların yüzde 60'ı iyileşti! Bu hastane kanser hastalarının umudu oldu

Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Cezmi Meral, Sağlık Bakanlığının direktifleri istikametinde 2016 yılında Radyasyon Onkolojisi Ünitesinin kurulduğunu hatırlattı. Merkezin çevre illerle birlikte yaklaşık 3 milyon vatandaşa hizmet verdiğini ifade eden Başhekim Yardımcısı Meral, “Hastalar buraya radyoterapi için gelmektedir. Merkez kurulmadan önce hastalar il dışına gitmekteydi. Merkezimizde 2 radyasyon onkoloji uzmanı, bir sağlık fizikçisi, 8 sağlık teknikeri, bir hemşire, iki tıbbi sekreter ve temizlik personelleri görev yapmaktadır. Hastaların aynı gün muayeneleri yapılmakta ve planlama yapıldıktan sonra tedavilerine başlanmaktadır” dedi.