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Ekonomi
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Hangi üniversite ne kadar burs veriyor? 2022 üniversite başarı burs ücretleri:

2022-07-30 13:21:55
Hangi üniversite ne kadar burs veriyor? 2022 üniversite başarı burs ücretleri:

YKS sınav sonuçları açıklanmıyla birlikte adaylar YKS tercih sürecine girdi. Adaylar, üniversite tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Her yıl olduğu gibi bu sene de özel üniversiteler başarılı öğrencilere burs imkanı sağlamakta. Özel üniversite burs ücretleri ne kadar? Hangi üniversite ne kadar burs veriyor? İlk 100’e giren öğrencilere hangi üniversite ne kadar burs veriyor? İşte 2022 devlet ve özel (vakıf) üniversite burs ücretleri:

#1
Foto - 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu hafta içinde yayımlanacak. 2022 üniversite tercih işlemleri 27 Temmuz'da alınmaya başlandı. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. 2022 üniversite kayıtları ne zaman? Bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında; elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üniversiteler, bu tercih döneminde de başarılı öğrencilere burs, barınma ve yiyecek imkanı sunmakta. Devlet ve özel yani vakıf üniversitelerini tercih edecek olan ve YKS sınavında başarı elde etmiş öğrenciler üniversite burs imkanlarını araştırıyor. Peki hangi üniversite ne kadar baaşarı bursu veriyor.

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu hafta içinde yayımlanacak. 2022 üniversite tercih işlemleri 27 Temmuz'da alınmaya başlandı. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. 2022 üniversite kayıtları ne zaman? Bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında; elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üniversiteler, bu tercih döneminde de başarılı öğrencilere burs, barınma ve yiyecek imkanı sunmakta. Devlet ve özel yani vakıf üniversitelerini tercih edecek olan ve YKS sınavında başarı elde etmiş öğrenciler üniversite burs imkanlarını araştırıyor. Peki hangi üniversite ne kadar baaşarı bursu veriyor.

#2
Foto - Adaylar da, tercih yaparken üniversitelerin eğitim kalitesinden kampüs olanaklarına, yurt dışı imkânlarından mezun başarısına kadar her konuya dikkat ediyorlar. Milliyet’tin haberine göre; Çukurova Üniversitesi: İlk 100’e girip mühendislik ve tıp alanlarına yerleşenlere 10.000 TL; 101 ile 500 arasındakilere 8.000 TL; 501 ile 1.000 arasındakilere 7.000 TL; 1001 ile 2.000’e 6.000 TL; 2001 ile 3.000’e ise 5.000 TL burs desteği sağlanacak.

Adaylar da, tercih yaparken üniversitelerin eğitim kalitesinden kampüs olanaklarına, yurt dışı imkânlarından mezun başarısına kadar her konuya dikkat ediyorlar. Milliyet’tin haberine göre; Çukurova Üniversitesi: İlk 100’e girip mühendislik ve tıp alanlarına yerleşenlere 10.000 TL; 101 ile 500 arasındakilere 8.000 TL; 501 ile 1.000 arasındakilere 7.000 TL; 1001 ile 2.000’e 6.000 TL; 2001 ile 3.000’e ise 5.000 TL burs desteği sağlanacak.

#3
Foto - Orta Doğu Teknik Üniversitesi: İlk 10’a girip ODTÜ’deki bir lisans programına 1. tercihinde yerleşenlere 3.000 TL, ilk 100’e 2500 TL, ilk 500’e 1500 TL burs verilecek. Ayrıca ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, uluslararası değişim programlarına katılma ya da yurt dışında staj yapma durumunda uçak bileti ile yemek bursu da sunulan destekler arasında yer alıyor. Bölümüne ilk sırada yerleşenler de 500 TL alabilecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi: İlk 10’a girip ODTÜ’deki bir lisans programına 1. tercihinde yerleşenlere 3.000 TL, ilk 100’e 2500 TL, ilk 500’e 1500 TL burs verilecek. Ayrıca ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, uluslararası değişim programlarına katılma ya da yurt dışında staj yapma durumunda uçak bileti ile yemek bursu da sunulan destekler arasında yer alıyor. Bölümüne ilk sırada yerleşenler de 500 TL alabilecek.

#4
Foto - Boğaziçi Üniversitesi: Puan türlerinde birinci olanlara 2.500 TL veriliyor. Derecelerine göre öğrencilere barınma imkânı ile yüzme havuzu, sinema salonu üyelikleri sağlanacak.

Boğaziçi Üniversitesi: Puan türlerinde birinci olanlara 2.500 TL veriliyor. Derecelerine göre öğrencilere barınma imkânı ile yüzme havuzu, sinema salonu üyelikleri sağlanacak.

#5
Foto - Hasan Kalyoncu Üniversitesi: İlk 100’e girenlere 10.000 TL, ilk 10 binde olanlara ise sıralamasına göre 2.000 TL’den 6.000 TL’ye kadar burs verilecek.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi: İlk 100’e girenlere 10.000 TL, ilk 10 binde olanlara ise sıralamasına göre 2.000 TL’den 6.000 TL’ye kadar burs verilecek.

#6
Foto - İbn Haldun Üniversitesi: Sözel’de ilk 100 ile Eşit Ağırlık’ta ilk 500’e 7.500 TL burs verilecek. Ayrıca bölümlere ve sıralamalara göre değişmekle birlikte ilk 30 bine girenler 4.500 TL, 5.000 TL ve 5.500 TL tutarlarında burs hakkı kazanacak. İlk tercihine ve ilk 3 tercihinin tümüne üniversitenin lisans programlarından birini yazan ve kazanıp kayıt yaptıran öğrencilere de 2.500 TL tercih bursu verilecek.

İbn Haldun Üniversitesi: Sözel’de ilk 100 ile Eşit Ağırlık’ta ilk 500’e 7.500 TL burs verilecek. Ayrıca bölümlere ve sıralamalara göre değişmekle birlikte ilk 30 bine girenler 4.500 TL, 5.000 TL ve 5.500 TL tutarlarında burs hakkı kazanacak. İlk tercihine ve ilk 3 tercihinin tümüne üniversitenin lisans programlarından birini yazan ve kazanıp kayıt yaptıran öğrencilere de 2.500 TL tercih bursu verilecek.

#7
Foto - Anadolu Üniversitesi: Ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz yemek gibi desteklerin yanı sıra bir defaya mahsus 2.500TL veriliyor.

Anadolu Üniversitesi: Ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz yemek gibi desteklerin yanı sıra bir defaya mahsus 2.500TL veriliyor.

#8
Foto - Ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarı’na yerleşen başarılı öğrencilere yurt dışındaki sanat etkinlikleri için 10 bin TL’ye kadar katılım desteği sağlanıyor.

Ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarı’na yerleşen başarılı öğrencilere yurt dışındaki sanat etkinlikleri için 10 bin TL’ye kadar katılım desteği sağlanıyor.

#9
Foto - KTO Karatay Üniversitesi: 860 TL ile 3.000 TL arasında bursların yanı sıra barınma ve yemek destekleri var.

KTO Karatay Üniversitesi: 860 TL ile 3.000 TL arasında bursların yanı sıra barınma ve yemek destekleri var.

#10
Foto - YÖK bursu ne kadar? YÖK bursu hangi bölümlere veriliyor? Yükseköğretim Kurulu (YÖK) biyoloji, fizik, kimya, matematik, açık deniz sondaj teknolojisi bölümleri ile yapay zekâ ve veri, bilgisayar, elektrik elektronik, endüstri, kimya, makine ve metalürji ve malzeme, doğalgaz, jeofizik, jeoloji ve çevre mühendisliklerine yerleşen başarılı öğrencilere burs veriyor. 1.000 TL’den başlayan burslar, 6.000 TL’ye kadar çıkıyor.

YÖK bursu ne kadar? YÖK bursu hangi bölümlere veriliyor? Yükseköğretim Kurulu (YÖK) biyoloji, fizik, kimya, matematik, açık deniz sondaj teknolojisi bölümleri ile yapay zekâ ve veri, bilgisayar, elektrik elektronik, endüstri, kimya, makine ve metalürji ve malzeme, doğalgaz, jeofizik, jeoloji ve çevre mühendisliklerine yerleşen başarılı öğrencilere burs veriyor. 1.000 TL’den başlayan burslar, 6.000 TL’ye kadar çıkıyor.

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