Hangi üniversite ne kadar burs veriyor? 2022 üniversite başarı burs ücretleri:

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu hafta içinde yayımlanacak. 2022 üniversite tercih işlemleri 27 Temmuz'da alınmaya başlandı. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. 2022 üniversite kayıtları ne zaman? Bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında; elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üniversiteler, bu tercih döneminde de başarılı öğrencilere burs, barınma ve yiyecek imkanı sunmakta. Devlet ve özel yani vakıf üniversitelerini tercih edecek olan ve YKS sınavında başarı elde etmiş öğrenciler üniversite burs imkanlarını araştırıyor. Peki hangi üniversite ne kadar baaşarı bursu veriyor.