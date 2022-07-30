2022-07-30 13:21:55 Hangi üniversite ne kadar burs veriyor? 2022 üniversite başarı burs ücretleri:
YKS sınav sonuçları açıklanmıyla birlikte adaylar YKS tercih sürecine girdi. Adaylar, üniversite tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Her yıl olduğu gibi bu sene de özel üniversiteler başarılı öğrencilere burs imkanı sağlamakta. Özel üniversite burs ücretleri ne kadar? Hangi üniversite ne kadar burs veriyor? İlk 100’e giren öğrencilere hangi üniversite ne kadar burs veriyor? İşte 2022 devlet ve özel (vakıf) üniversite burs ücretleri: