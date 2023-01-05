Hangi rahatsızlıkta hangi bitki yararlıdır?

Ebegümeci C vitamini içeriyor, meyan bitkisi göğsü yumuşatıyor Ebegümecinin ise içinde bulunan bol C vitamini ile güçlü antioksidan bir bitki olup kış hastalıklarında destek alınabilecek iyi bir tercih olduğunu ifade eden Dr. Tuğba Kaman “Ebegümeci aynı zamanda göğsü yumuşatır, boğaz için faydalı, yatıştırıcı ve yumuşatıcı özelliği olan, çiçeklerinden yapılan çayların ses kısıklığına iyi geldiği bilinen ve sindirime yardımcı bitkidir. Meyan bitkisi de bronşit gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarında göğüs yumuşatıcı ve ekspektoran olarak kullanılabilecek ve antiviral etkilerinden dolayı soğuk algınlığı ve gripte destek alınabilecek önemli bir tıbbi bitkidir.” dedi.