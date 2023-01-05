Hangi rahatsızlıkta hangi bitki yararlıdır?

Ekinezya soğuk algınlığı, grip ve nezleden koruyor Soğuk algınlığı ve grip gibi durumlarından korunmak için bağışıklık sisteminin desteklenmesinin ilk akla gelen önlem olduğunu kaydeden Dr. Tuğba Kaman, “Kış hastalıkları için bağışıklığı güçlendiren, soğuk algınlığını tedavi etmeye yardımcı, vücudu toksinlerden arındıran, sindirimi kolaylaştıran, rahatlatıcı veya yatıştırıcı pek çok bitki doğada mevcuttur. Örneğin soğuk algınlığı, grip ve nezleden korunmak için ekinezya ilk akla gelen bitkilerdendir. İçinde bulunan polisakarit, glikoprotein bileşenleri, flavonoitleri ve kafeik asit türevleri gibi bileşenlerin bağışıklık sistemi üzerinde rolü olduğu ve soğuk algınlığında koruyucu olduğu deneysel ve klinik çalışmalarla gösterilmiştir.” dedi.