Ortalama Ek Ödeme: Bütçe hesaplamalarına göre emeklilere enflasyon farkına ek olarak ortalama 4 bin ila 5 bin lira civarında bir artış yansıyacak; ancak bu tutar prim ve yaş kriterlerine göre kiminde 1.800 lira, kiminde 2 bin ya da 3 bin lira olarak gerçekleşecek. Hükümetin emekli olduktan sonra çalışma imkanı kalmayan 65 yaş üzerindeki vatandaşlara ayrı bir parantez açtığını belirten Erdursun, bu yaş grubuna diğer artışlara ek olarak 2 bin liralık ilave ödeme yapılabileceğini ifade etti.