Canlı yayında kuruşu kuruşuna hesapladı: İşte asgari ücret ve en düşük emekli aylığı
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı canlı yayında bütçe dengeleri ve enflasyon beklentileri ışığında mevcut 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığının seyyanen artış veya refah payıyla 30 bin liraya tamamlanacağını öngördüğünü açıkladı. Yaklaşık 850 milyar liralık kaynağın prim günü, yaş ve prime esas kazanca göre kademeli dağıtılacağını belirten Erdursun, 65 yaş üstü emeklilere 2 bin liralık ilave ödeme yapılabileceğini ifade etti.