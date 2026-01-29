  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Hamas'tan Gazze açıklaması: Devretmeye hazırız
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Hamas'tan Gazze açıklaması: Devretmeye hazırız

Ümmetin yüz akı Hamas, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Gazze'nin yönetimini Filistinli teknokrat komiteye devretmeye hazır olduğunu belirtti.

#1
Foto - Hamas'tan Gazze açıklaması: Devretmeye hazırız

Hamas sözcülerinden Hazim Kasım AFP'ye yaptığı açıklamada, “Protokoller hazırlandı, dosyalar tamamlandı ve Gazze Şeridi'ndeki yönetimin tüm birimleriyle teknokrat komiteye tam olarak devredilmesini sağlamak üzere devir teslim işlemini denetleyecek komiteler kuruldu” dedi.

#2
Foto - Hamas'tan Gazze açıklaması: Devretmeye hazırız

15 üyeli Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ABD destekli ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak oluşturulan Filistinli teknokratlardan oluşan bir ekip.

#3
Foto - Hamas'tan Gazze açıklaması: Devretmeye hazırız

Savaş sonrası Gazze'nin günlük yönetiminden sorumlu olan bu komite, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık edeceği “Barış Kurulu”nun denetimi altında çalışacak.

#4
Foto - Hamas'tan Gazze açıklaması: Devretmeye hazırız

Başkanlığını Filistin Yönetimi'nin eski bakan yardımcısı Ali Şaas'ın yapacağı birimin Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah sınır kapısının yeniden açılmasıyla birlikte Gazze'ye girmesi bekleniyor.

#5
Foto - Hamas'tan Gazze açıklaması: Devretmeye hazırız

Hamas sözcüsü Kasım, Refah sınır kapısının “Gazze Şeridi'ne giriş ve çıkışlarda tam serbestlik sağlanarak, İsrail'in herhangi bir engeli olmaksızın her iki yönde de açılması gerektiğini” de ifade etti.

#6
Foto - Hamas'tan Gazze açıklaması: Devretmeye hazırız

Refah, Gazze'nin İsrail'e açılmayan, dış dünya ile olan tek kapısı ve hem insanlar hem de ticari ürünler için kilit bir geçiş noktası.

#7
Foto - Hamas'tan Gazze açıklaması: Devretmeye hazırız

Refah kapısı, İsrail işgal güçlerinin Mayıs 2024'te kontrolü ele geçirmesinden bu yana, 2025'in başlarında sınırlı bir yeniden açılma dışında kapalı durumda. (Kaynak: Mepa News)

