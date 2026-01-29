Hamas'tan Gazze açıklaması: Devretmeye hazırız
Ümmetin yüz akı Hamas, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Gazze'nin yönetimini Filistinli teknokrat komiteye devretmeye hazır olduğunu belirtti.
Hamas sözcülerinden Hazim Kasım AFP'ye yaptığı açıklamada, “Protokoller hazırlandı, dosyalar tamamlandı ve Gazze Şeridi'ndeki yönetimin tüm birimleriyle teknokrat komiteye tam olarak devredilmesini sağlamak üzere devir teslim işlemini denetleyecek komiteler kuruldu” dedi.
15 üyeli Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ABD destekli ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak oluşturulan Filistinli teknokratlardan oluşan bir ekip.
Savaş sonrası Gazze'nin günlük yönetiminden sorumlu olan bu komite, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık edeceği “Barış Kurulu”nun denetimi altında çalışacak.
Başkanlığını Filistin Yönetimi'nin eski bakan yardımcısı Ali Şaas'ın yapacağı birimin Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah sınır kapısının yeniden açılmasıyla birlikte Gazze'ye girmesi bekleniyor.
Hamas sözcüsü Kasım, Refah sınır kapısının “Gazze Şeridi'ne giriş ve çıkışlarda tam serbestlik sağlanarak, İsrail'in herhangi bir engeli olmaksızın her iki yönde de açılması gerektiğini” de ifade etti.
Refah, Gazze'nin İsrail'e açılmayan, dış dünya ile olan tek kapısı ve hem insanlar hem de ticari ürünler için kilit bir geçiş noktası.
Refah kapısı, İsrail işgal güçlerinin Mayıs 2024'te kontrolü ele geçirmesinden bu yana, 2025'in başlarında sınırlı bir yeniden açılma dışında kapalı durumda. (Kaynak: Mepa News)
