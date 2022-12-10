  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
10
Halk otobüsü tıra çarptı: Yaralılar var

2022-12-10 13:55:54
Halk otobüsü tıra çarptı: Yaralılar var

Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 kara yolu Ankara istikameti Liman Işıklar mevkiinde meydana geldi.

#1
Foto - Halk otobüsü tıra çarptı: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki 41 AFJ 775 plakalı tırın sürücüsü, önünde yavaşlayan araçlar sebebi ile fren yaptı.

#2
Foto - Halk otobüsü tıra çarptı: Yaralılar var

Bu esnada aynı istikamette seyir halinde olan E.F. idaresindeki 41 J 6010 plakalı halk otobüsü de tıra arkadan çarptı.

#3
Foto - Halk otobüsü tıra çarptı: Yaralılar var

Çarpmanın etkisi ile yolcular araç içerisinde savruldu.

#4
Foto - Halk otobüsü tıra çarptı: Yaralılar var

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

#5
Foto - Halk otobüsü tıra çarptı: Yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#6
Foto - Halk otobüsü tıra çarptı: Yaralılar var

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı şoför ve 6 yolcuya ilk müdahaleyi yaptı.

#7
Foto - Halk otobüsü tıra çarptı: Yaralılar var

Ambulansa alınan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

#8
Foto - Halk otobüsü tıra çarptı: Yaralılar var

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

#9
Foto - Halk otobüsü tıra çarptı: Yaralılar var

Olay yerinden bir görüntü

Cübbeli'nin güvendiği dağlara kar yağdı!
Gündem

Cübbeli'nin güvendiği dağlara kar yağdı!

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan iftiraya ilişkin, Sözcü gazetesine konuşarak destek sayılabilecek nitelikte açıklamalarda..
Elazığ'da kaza: 7 kişi yaralandı
Aktüel

Elazığ'da kaza: 7 kişi yaralandı

Elazığ'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.

10 zincir marketi mühürleyen Savcı Sayan'ın hamlesi işe yaradı!
Ekonomi

10 zincir marketi mühürleyen Savcı Sayan'ın hamlesi işe yaradı!

Yaptığı denetimlerin ardından 10 zincir marketi mühürleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Zincir marketl..
Mehmet Ali Çelebi, çılgına çevirdi! Resmen deliye döndüler
Siyaset

Mehmet Ali Çelebi, çılgına çevirdi! Resmen deliye döndüler

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a yönelik ..
Karar Resmi Gazete'de! Erdoğan'dan kritik atamalar
Gündem

Karar Resmi Gazete'de! Erdoğan'dan kritik atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı!
Siyaset

Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı!

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a saldıran zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23