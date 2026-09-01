Hakkında soruşturma başlatılan Melih Gökçek’e bir şok daha! Tam 27 gün sonra ortaya çıktı
Hakkındaki "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı" iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatılan Melih Gökçek, bir şok daha yaşadı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hakkındaki "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı" iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatılan Melih Gökçek, bir şok daha yaşadı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 27 gün önce eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Avukatı Nadi Türkaslan, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlı Spor yöneticileri, ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen kişiler hakkında, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na suç örgütü iddiasıyla 07.08.2026 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştur" denildi.
Gazeteci Murat Ağırel, ağustos ayının son günlerinde yaptığı yayınlarda eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin yurt dışındaki şirket ve gayrimenkul yatırımlarına ilişkin çeşitli iddiaları gündeme getirdi. Ağırel, Gökçek ailesiyle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü HAMAG adlı şirketin 30 Ağustos 2022'de Almanya'da 30 bin euro sermayeyle kurulduğunu, şirketin ilk döneminde çalışanı ve cirosu bulunmamasına rağmen daha sonra milyonlarca euroluk gayrimenkul yatırımlarına yöneldiğini iddia etti.
Ağırel, Almanya'nın Düsseldorf kentinde HAMAG üzerinden 15 daire ve iki ticari bölümden oluşan bir binanın satın alındığını, resmi belgelerde taşınmazın bedelinin 3 milyon 850 bin euro olarak yer aldığını öne sürdü. Ağırel ayrıca Almanya'nın Velbert kentindeki başka bir gayrimenkul için de milyonlarca euroluk bir sözleşme yapıldığı yönünde iddialarda bulundu.
Ağırel'in gündeme getirdiği iddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek hakkında “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı. Gökçek ise soruşturmanın ardından yaptığı açıklamada iddialara karşı çıkarak gerekli bilgileri savcılığa vereceğini ve Türk adaletine güvendiğini belirtti. İddiaları gündeme getiren Murat Ağırel de soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. 31 Ağustos'ta Ankara Adliyesi'ne giden Ağırel, savcılıkta tanık sıfatıyla ifade verdi ve elindeki bilgi ve belgeleri soruşturma makamlarına teslim etti. İfade işleminin ardından açıklama yapan Ağırel, soruşturmanın genişleyebileceğini düşündüğünü ve dosyanın başka isimlere de uzanabileceği izlenimi edindiğini söyledi.
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