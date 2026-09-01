Hakkında soruşturma başlatılan Melih Gökçek’e bir şok daha! Tam 27 gün sonra ortaya çıktı

Ağırel, Almanya'nın Düsseldorf kentinde HAMAG üzerinden 15 daire ve iki ticari bölümden oluşan bir binanın satın alındığını, resmi belgelerde taşınmazın bedelinin 3 milyon 850 bin euro olarak yer aldığını öne sürdü. Ağırel ayrıca Almanya'nın Velbert kentindeki başka bir gayrimenkul için de milyonlarca euroluk bir sözleşme yapıldığı yönünde iddialarda bulundu.