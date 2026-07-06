Belalarını arıyorlar: Türkiye burada arama yapamaz, bizden izin almak zorundalar
İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle Somali'de Türkiye'ye karşı sinsi çıkışlar yapan Puntland yönetiminden tepki toplayan bir açıklama geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle Somali'de Türkiye'ye karşı sinsi çıkışlar yapan Puntland yönetiminden tepki toplayan bir açıklama geldi.
Ayrılıkçı Puntland yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ve yabancı ülke şirketleri Puntland denizsularında balıkçılık/arama, Sahil Güvenlik faaliyetlerinde bulunmak için önceden bizden izin almak zorunda" denildi.
Puntland bölgesel yönetimi Pazar günü yaptığı açıklamada, SOMTURK dahil olmak üzere hiçbir yabancı şirketin, kamu veya özel, Puntland yetkililerinden önceden onay almadan Puntland sularında veya topraklarında balıkçılık yatırımı, sahil güvenlik veya diğer faaliyetleri yürütemeyeceğini duyurdu.
Puntland'ın iddiasına göre, Somali'nin federal anayasası, özellikle ulusal kaynakları ilgilendiren konularda, federal hükümet ile federal üye devletler arasında işbirliği ve istişareyi gerektiriyor.
Söz konusu açıklama, Somali'nin Türkiye ile balıkçılık işbirliği anlaşmalarının resmiyete dökülmesinin hemen ardından geldi. SOMTURK bilindiği üzere, Türkiye ile Somali arasındaki stratejik iş birliği kapsamında 11 Aralık 2025 tarihinde kurulan ve Somali'nin deniz kaynaklarını yöneten resmi bir şirkettir.
Türkiye ile Somali arasındaki anlaşmaya göre, Somali karasularındaki balıkçılık izinlerinin SOMTURK aracılığıyla verilmesi planlanıyor ve bu şekilde çalışmaların başlatılacağı ifade ediliyor.
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