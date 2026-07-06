Kredi kartı kullanıcılarına kötü haber : Yeni dönemdeki ücretler cep yakacak!

AİDAT İADESİ İÇİN ÖNCE BANKAYA BAŞVURUEkstresinde yıllık kart ücreti gören tüketicilerin ilk olarak bankalarıyla iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.Müşteri memnuniyetini korumak isteyen bazı bankalar, belirli bir harcama sözü verilmesi veya otomatik ödeme talimatı oluşturulması karşılığında aidatı iptal edebiliyor. Bazı durumlarda ise ücret kadar puan ya da kart bakiyesi tanımlanabiliyor.