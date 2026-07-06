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Kredi kartı kullanıcılarına kötü haber : Yeni dönemdeki ücretler cep yakacak!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kredi kartı kullanıcılarına kötü haber : Yeni dönemdeki ücretler cep yakacak!

Bankalar, kredi kartı yıllık ücretine yüzde 60 oranında zam yaparken, premium kartlarda aidatlar binlerce liraya ulaşabiliyor.

#1
Foto - Kredi kartı kullanıcılarına kötü haber : Yeni dönemdeki ücretler cep yakacak!

Bankalar, kredi kartı yıllık üyelik ücretlerini yeni dönem tarifeleriyle birlikte güncelledi. Yapılan artışlar, kart sahiplerinin hesap özetlerine yansımaya başladı.Kartın özellikleri ve bankaların fiyat politikalarına göre değişen ücretlerde ortalama artış oranının yaklaşık yüzde 60 seviyesine ulaştığı belirtiliyor

#2
Foto - Kredi kartı kullanıcılarına kötü haber : Yeni dönemdeki ücretler cep yakacak!

PREMİUM KARTLARDA ÜCRETLER BİNLERCE LİRAYA ÇIKTIYıllık üyelik ücretleri bankadan bankaya farklılık gösterirken, özellikle ek avantajlar sunan premium kartlarda aidat tutarları dikkat çekici seviyelere yükseldi.Standart kartlarda daha düşük ücretler uygulanırken, yüksek limitli ve ayrıcalıklı hizmet sunan kartlarda yıllık aidatlar binlerce lirayı bulabiliyor.

#3
Foto - Kredi kartı kullanıcılarına kötü haber : Yeni dönemdeki ücretler cep yakacak!

AİDATSIZ KART SEÇENEĞİ BULUNUYORMevzuat gereği bankalar, müşterilerine yıllık üyelik ücreti bulunmayan kredi kartı seçeneği sunmak zorunda.Yıllık aidat ödemek istemeyen kullanıcılar, mevcut kartlarını aidatsız kredi kartıyla değiştirmek için bankalarına başvurabiliyor.

#4
Foto - Kredi kartı kullanıcılarına kötü haber : Yeni dönemdeki ücretler cep yakacak!

AİDAT İADESİ İÇİN ÖNCE BANKAYA BAŞVURUEkstresinde yıllık kart ücreti gören tüketicilerin ilk olarak bankalarıyla iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.Müşteri memnuniyetini korumak isteyen bazı bankalar, belirli bir harcama sözü verilmesi veya otomatik ödeme talimatı oluşturulması karşılığında aidatı iptal edebiliyor. Bazı durumlarda ise ücret kadar puan ya da kart bakiyesi tanımlanabiliyor.

#5
Foto - Kredi kartı kullanıcılarına kötü haber : Yeni dönemdeki ücretler cep yakacak!

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA HAKEM HEYETİNE BAŞVURU YAPILABİLİYORBankayla yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması halinde tüketiciler, e-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla Tüketici Hakem Heyeti'ne ücretsiz başvuru yapabiliyor.Başvurularda, yıllık kart ücretinin yer aldığı hesap özeti ve ilgili belgeler inceleniyor. Sözleşmede tüketici aleyhine haksız şart bulunduğunun tespit edilmesi halinde, hakem heyetleri aidatın iadesine karar verebiliyor./ kaynak: sondakika.com

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Mehmet

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