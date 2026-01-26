  • İSTANBUL
Plan beklenmedik şekilde değişti: Türkiye'den 1 milyar dolar değerinde iki savaş gemisi alacaklar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Plan beklenmedik şekilde değişti: Türkiye'den 1 milyar dolar değerinde iki savaş gemisi alacaklar

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için planlanan TCG İzmir ve TCG İçel gemilerinin sürpriz bir şekilde satılmasına karar verildi. İşte detaylar...

#1
Foto - Plan beklenmedik şekilde değişti: Türkiye'den 1 milyar dolar değerinde iki savaş gemisi alacaklar

Naval News’in haberinde yer alan bilgilere göre, Türk tersane konsorsiyumu TAIS, Barzan Holdings ile DIMDEX 2026 kapsamında imzaladığı anlaşma çerçevesinde iki adet İstif (I-sınıfı) fırkateyni Endonezya’ya satıyor.

#2
Foto - Plan beklenmedik şekilde değişti: Türkiye'den 1 milyar dolar değerinde iki savaş gemisi alacaklar

Anlaşmanın yaklaşık 1 milyar ABD doları değerinde olduğu bildirildi. Naval News’in fuar sırasında edindiği bilgilere göre, programın altıncı ve sekizinci gemileri, yani İstif sınıfının ikinci ve dördüncü fırkateynleri, Endonezya Deniz Kuvvetleri (TNI AL) için ihraç edilecek.

#3
Foto - Plan beklenmedik şekilde değişti: Türkiye'den 1 milyar dolar değerinde iki savaş gemisi alacaklar

Habere göre, söz konusu iki fırkateyn başlangıçta Türk Deniz Kuvvetleri için planlanan ve TCG İzmir ile TCG İçel adlarını alması öngörülen gemilerdi. Bu iki platformun, yapılan anlaşma kapsamında ihracat programına transfer edildiği ifade ediliyor. Anlaşmanın finansmanının, Barzan Holdings tarafından Endonezya’ya sağlanacak kredi yoluyla gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

#4
Foto - Plan beklenmedik şekilde değişti: Türkiye'den 1 milyar dolar değerinde iki savaş gemisi alacaklar

Metinde yer alan bilgilere göre TAIS, bu kapsamda Türk Deniz Kuvvetleri için iki adet yeni İstif sınıfı fırkateyn inşa edecek. Bu gemiler, MİLGEM programının 13’üncü ve 14’üncü platformları olacak. Ayrıca TAIS’e bağlı tersanelerde eş zamanlı olarak yedi fırkateynin inşasının sürdüğü belirtildi.

#5
Foto - Plan beklenmedik şekilde değişti: Türkiye'den 1 milyar dolar değerinde iki savaş gemisi alacaklar

İstif sınıfı fırkateynler, MİLGEM projesi kapsamında Ada sınıfı korvetlerin devamı olarak geliştirildi. Programın lider gemisi olan TCG İstanbul, Ocak 2024’te Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslim edildi. KAYNAK: GDH

