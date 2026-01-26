Plan beklenmedik şekilde değişti: Türkiye'den 1 milyar dolar değerinde iki savaş gemisi alacaklar

Habere göre, söz konusu iki fırkateyn başlangıçta Türk Deniz Kuvvetleri için planlanan ve TCG İzmir ile TCG İçel adlarını alması öngörülen gemilerdi. Bu iki platformun, yapılan anlaşma kapsamında ihracat programına transfer edildiği ifade ediliyor. Anlaşmanın finansmanının, Barzan Holdings tarafından Endonezya’ya sağlanacak kredi yoluyla gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.