Türkiye'nin ünlü Süt ve Peynir markası: Konkordato ilan eden dev şirket ile ilgili yeni gelişme!

İzmir merkezli Gürsüt ve bağlı şirketler hakkında verilen konkordato kesin mühleti, 31 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere 6 ay süreyle uzatıldı. Türkiye genelinde yaygın satış ağı bulunan süt ve peynir markasının mali süreci devam ediyor. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Gürtepe Tarım ve Hayvancılık AŞ, Progıda Süt Mamulleri ve Pazarlama AŞ ile şirket sahibi Kosat Gürler hakkında daha önce verilen konkordato kesin mühletini 6 ay süreyle uzattı. Mahkeme kararı kapsamında, konkordato süreci 31 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde devam edecek. TEDBİRLER VE KOMİSERLER DEVAM EDECEK Mahkeme, konkordato kapsamında daha önce uygulanan tüm ihtiyati tedbirlerin uzatma süresi boyunca da geçerli olmasına hükmetti. Konkordato komiserlerinin görevlerine aynı şekilde devam etmesine karar verildi. Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ilan edildi.