  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ufuk Özkan'ın yaptığı diyet neden yanlış? 1 yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyordu! Bayraktar Kızılelma ülkede depreme neden oldu: Birini vursak diğeri devam ediyor bzim için kabus bu Aksaray'da dehşet anları! Para ve sigara vermeyen çocuğu başından vurdular: Saldırganlar akranı çıktı Plan beklenmedik şekilde değişti: Türkiye'den 1 milyar dolar değerinde iki savaş gemisi alacaklar 2026'nın en pahalı orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin ünlü Süt ve Peynir markası: Konkordato ilan eden dev şirket ile ilgili yeni gelişme!
Ekonomi
4
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin ünlü Süt ve Peynir markası: Konkordato ilan eden dev şirket ile ilgili yeni gelişme!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin ünlü Süt ve Peynir markası: Konkordato ilan eden dev şirket ile ilgili yeni gelişme!

Türkiye'nin ünlü süt ve peynir markalarından biri olan İzmir merkezli Gürsüt ve bağlı şirketler ile ilgili konkordato sürecinde kritik bir merhaleye geçildi. Şirketin konkordato kesin mühleti, 31 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere 6 ay süreyle uzatıldı.

#1
Foto - Türkiye'nin ünlü Süt ve Peynir markası: Konkordato ilan eden dev şirket ile ilgili yeni gelişme!

İzmir merkezli Gürsüt ve bağlı şirketler hakkında verilen konkordato kesin mühleti, 31 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere 6 ay süreyle uzatıldı.

#2
Foto - Türkiye'nin ünlü Süt ve Peynir markası: Konkordato ilan eden dev şirket ile ilgili yeni gelişme!

İzmir merkezli Gürsüt ve bağlı şirketler hakkında verilen konkordato kesin mühleti, 31 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere 6 ay süreyle uzatıldı. Türkiye genelinde yaygın satış ağı bulunan süt ve peynir markasının mali süreci devam ediyor. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Gürtepe Tarım ve Hayvancılık AŞ, Progıda Süt Mamulleri ve Pazarlama AŞ ile şirket sahibi Kosat Gürler hakkında daha önce verilen konkordato kesin mühletini 6 ay süreyle uzattı. Mahkeme kararı kapsamında, konkordato süreci 31 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde devam edecek. TEDBİRLER VE KOMİSERLER DEVAM EDECEK Mahkeme, konkordato kapsamında daha önce uygulanan tüm ihtiyati tedbirlerin uzatma süresi boyunca da geçerli olmasına hükmetti. Konkordato komiserlerinin görevlerine aynı şekilde devam etmesine karar verildi. Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ilan edildi.

#3
Foto - Türkiye'nin ünlü Süt ve Peynir markası: Konkordato ilan eden dev şirket ile ilgili yeni gelişme!

Türkiye’nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticileri arasında yer alan Gürsüt’ün, yüksek enflasyon, artan girdi maliyetleri ve büyüyen borç yükü nedeniyle ödeme güçlüğü yaşadığı belirtildi. Şirketin bu gerekçelerle konkordato talebinde bulunduğu, sürecin yaklaşık 14 aydır devam ettiği öğrenildi. Yaklaşık 10 bin metrekarelik üretim alanında faaliyet gösteren Gürsüt, peynir ve süt ürünleriyle hem perakende hem de HORECA kanalında geniş bir dağıtım ağına sahip bulunuyor. Şirketin sahibi Kosat Gürler’in, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Tire Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı bildirildi. Mahkemenin verdiği uzatma kararıyla birlikte Gürsüt’ün mali yeniden yapılandırma süreci devam edecek. Şirketin konkordatodan çıkıp çıkamayacağına ilişkin durumun, önümüzdeki 6 aylık süreçte netlik kazanması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset sahnesinde şok sözler! Yer yerinden oynayacak! Özgür Özel'den kirli pazarlık ve "devlet" vaadi
Gündem

Siyaset sahnesinde şok sözler! Yer yerinden oynayacak! Özgür Özel'den kirli pazarlık ve "devlet" vaadi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis çatısı altında skandal ifadelerle dolu bir konuşmaya imza attı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne kalleş saldırı
Gündem

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne kalleş saldırı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne kalleş bir saldırı düzenlendi. Konuyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden açıklama yapıldı. ..
Mahkeme Ekrem'in diploma oyununu bozdu! Aradaki puan farkı 103,537
Gündem

Mahkeme Ekrem'in diploma oyununu bozdu! Aradaki puan farkı 103,537

Yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davayı reddeden İdare Mahkemesi gerekçeli kararı..
Mustafa Şentop cephesinden Mine Kırıkkanat’a cevap! İddialar tamamen yalan
Gündem

Mustafa Şentop cephesinden Mine Kırıkkanat’a cevap! İddialar tamamen yalan

Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un avukatı Yaşar Baş, gazeteci Mine Kırıkkanat’ın İstanbul Erkek Lisesi ve Selahaddin Şentop hakk..
Teşekkürler Erdoğan! Türkiye'den Suriye'ye yardım eli
Gündem

Teşekkürler Erdoğan! Türkiye'den Suriye'ye yardım eli

Tüm coğrafyalarındaki yardıma muhtaç insanlara el uzatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Suriye'nin Aynularab böl..
Siyonistler gibi ateşkese uymuyorlar! Terör örgütü YPG'den yeni katliam
Gündem

Siyonistler gibi ateşkese uymuyorlar! Terör örgütü YPG'den yeni katliam

Terör örgütü YPG, Siyonist İsrail gibi ateşkese uymayarak Suriye'de katliam yaptı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23