Ufuk Özkan'ın yaptığı diyet neden yanlış? 1 yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyordu!

Ufuk Özkan 1 yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyordu! Önemli açıklamalarda bulunan uzmanı Alihan Oral, karaciğer yetmezliğiyle alakalı merak edilenleri soruları yanıtladı.

1 yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan'ın organ nakli beklemesi, donör arayışı en çok konuşulan konulardan biri oldu. Peki, Ufuk Özkan'ın yaptığı diyet neden yanlış, diyette sadece meyve yemek doğru mu? Yanlış diyetlerin karaciğer gibi önemli organlara zarar verdiğini vurgulayan Doç. Dr. Alihan Oral, karaciğer yetmezliğiyle alakalı merak edilenleri yanıtladı.

50 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Özkan karaciğer yetmezliği sebebiyle organ nakli beklemesi birçok insanı üzdü. Peki, yanlış diyetler karaciğere nasıl zarar veriyor? Yanlış diyetler iç organlarımıza hangi hasarları bırakıyor ve bu diyetlerin ilk hedefinde hangi organlar var? 24 TV'ye açıklamalarda bulunan İç hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, yanlış diyetlerin karaciğere etkisini anlattı. Ufuk Özkan'ın kaldığı hastaneden yapılan açıklamaya göre Özkan için çok sayıda donör başvurusu olduğu ancak 3 adayın uyumlu olduğu belirtildi. Bu üç aday heyet incelemelerin ardından sürece dahil olacak.

Yanlış diyetlerin en başta karaciğere, böbreklere zarar verdiğini söyleyen Doç. Dr. Alihan Oral, şu şekilde konuştu: "Hollywood yıldızları veya başka birinin yaptığı diyetle zayıfladığını görünce biz de öyle olacağız zannediyoruz veya sanatçımızın da söylediği gibi yanlış uygulandığında ciddi olarak organlara zarar veriyor. Bunların başında tabii ki karaciğer yer alıyor. Çünkü bizim vücudun metabolizma organımız karaciğerimiz yani biz besinleri aldığımızda besinler emildiğinde karaciğerde metabolize oluyor. Sanatçımız da aynı. Bu şekilde sürekli meyve aldığında bu meyvelerde glukoz yerine fruktoz bulunuyor ve bu fruktoz da hemen emilip karaciğerde hızlıca metabolize olup bu sefer yağa dönüşüyor. Ve siz eğer protein almazsanız vücudun temel taşı protein ve karbonhidratlı da almanız lazım. Kendisi de söylemiş zaten bunları dengeli almak gerekiyor. Bu dengeyi siz bozduğunuzda az önce de söylediğim gibi başta karaciğer daha sonra böbrek tabii ki de yine aynı şekilde." Çok değişik diyetlerin olduğunu belirten Oral, şöyle devam etti: "Sadece proteinden beslenirseniz de olmaz. Bu tarz diyetler de var. Yani kısacası bir profesyonel kontrolünde diyet yapmak lazım ve dengeli beslenmek lazım. Yani o dengeyi iyi kurmak lazım. Karbonhidrat oranı, protein oranı ve yağ oranı iyi dengelemek lazım." KARACİĞERDE DONÖR İŞLEMİ NASIL OLUYOR Karaciğerdeki donör uygulamasını anlatan Prof. Dr. Oral, şunları söyledi: "Karaciğerde biraz daha farklı. Karaciğerimiz yenileyebiliyor kendisini. Yani siz verici aday olduğunuzda. Karaciğerinizden bir parça alındığında ve başka birine naklediğinde karaciğeriniz kendisini yenileyebiliyor. Ve aynı zamanda nakil olan kişi de o karaciğerle yaşamını sürdürebiliyor. Neden canlı donör çok fazla? Çünkü biz eğer beyin ölümümüz gerçekleşirse organlarımızı bizler bağışlarız diye bir beyanda bulunmamız gerekiyor. Ve bu Türkiye'de çok az oranda beyan ediliyor. Yani sizin beyin ölümünüz gerçekleşirse. Ölümünüz gerçekleştiğinde benim organlarım alınsın dediğinizde o zaman bu iş devreye giriyor. Ve dünyada belki de en fazla canlı olarak bir kişiden karaciğer nakli yapılan ülkelerden birisiyiz bu nedenle. Ve bütün çalışmalar birçok çalışma Türkiye'den çıkıyor. Neden? Çünkü biz daha çok akrabalarımızdan veya uyum sağlayan birisinden alıyoruz. Dolayısıyla şu an canlı donör arayışı devam ediyor muhtemelen. Bunların tabii ki birçok tetkikleri var. Uyuşması lazım. Yani tam bir uyuşma olacak ki o aldığımız karaciğer verdiğiniz kişiye tam uyum sağlayabilsin." YANLIŞ DİYETLER KARACİĞER BELİRTİSİ VERİYOR MU? Yanlış diyetlerin zararlarının anlatan Oral, şöyle devam etti: "Bunlar çok sinsi bir şekilde ilerler. Bir hafta ya da bir ay içerisinde de semptom gösterebilir. Yani bizler mesela böbrek yetmezliğine girdiğimizi böbrek yetmezliğinin son aşamasına gelince belki hissederiz. Aynı şekilde sanatçılara benzer bir şey olacağız. Nasıl hissederiz mesela? Bulantı, kusma örneğin. İdrarda azalma. Ya da karaciğerde yine halsizlik, yorgunluk, gözlerde sararma gibi birçok semptomu var. Ama bunu anlamak belli bir seviyeye geldikten sonra oluyor. Çünkü vücut belli bir seviyeye kadar kendisi tolere edebiliyor. Zaten yine sanatçımızın açıklaması da öyle. En başta çok hafif seyrediyor. Ama daha sonra bir geri dönüşümsüz bir olaya dönüştüğünde bu sefer ciddi organ yetmezliğine gidip her ikisinde de nakle kadar gidebiliyor maalesef." Şimdi bu örnekte Ufuk Özkan protein de yememiş, sadece meyve yemiş. Mesela tamamen karbonhidratı kesmek bu da aynı şekilde karaciğere ve böbreğe zarar verir mi?

Oral, şunları söyledi: "Sadece proteinden beslendiğinizde de yine benzer zararları görebilirsiniz. Sadece proteinden beslendiğinizde bu sefer böbrekleri de bozabiliyorsunuz. Böbrekler çünkü o proteini atmaya çalışıyor ve atmaya çalışınca da böbrek yetmezliğine girebilirsiniz. Birçok örneği var bu diyetlerin. Hatta bir su diyeti diye bir saçmalık da var. Sadece suyla beslenip hiçbir şey almadığınızda bu sefer vücut kendisinden, kendi parçasından bir protein yakıp sonuçta bir enerji üretmek zorunda kalıyor. Evet. Yani şuur kaybıyla gelen hastalar bile olabiliyor. Bir hafta boyunca sadece su içmiş. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu tarz böyle şok edici diyetlerle hızlı bir şekilde kilo verdirici özellikleri olmasını gösterdikleri için insanlar tabii ki bunlara rağbet ediyor. Ama yine de dediğim gibi hekim veya diyetisyen kontrolünde ve her kişiye aynı diyet olmaz zaten. Kişinin özelliklerine göre, tetkiklerine göre bir diyet listesi uygulanıp kişi de zayıflatılabilir." Yaklaşık 1 yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan için umut verici gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Umut Özkan, abisi için donör bulunduğunu duyurdu.

