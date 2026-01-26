Rusya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: 2 milyar dolarımız engellendi

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler, tarihsel dostluk temelinde ve jeopolitik kısıtlar altında oldukça dinamik ve karmaşık bir yapıda ilerliyor. 2026 yılında iki ülkeyi bekleyen temel sorunlar, risk alanları ve işbirliği imkânlarını hangi başlıklarda sıralayabilirsiniz? Rusya-Türkiye ilişkileri; stratejik projelerin, coğrafi ve tarihi yakınlığımızın ve iki ülke liderliğinin kişisel temaslarının oluşturduğu çok sağlam bir temel üzerine inşa edilmektedir. Rusya ve Türkiye, ulusal çıkarların kesiştiği noktalarda çalışmayı öğrenmişlerdir. Görüş ayrılıkları mevcuttur ancak olgun ortaklar olarak birbirimize keskin sorular sormayı, bunları tartışmayı ve ileriye doğru hareket etmeyi biliyoruz. Mühim bazı sınamalara gelince, bunların olduğu aşikardır. Bunların ise büyük ölçüde, uluslararası düzeni yıkmaya ve uluslararası hukuku aşındırmaya yönelik artan girişimlerin yanı sıra ticari ve ekonomik ilişkilerimize yönelik sergilenen nezaketsiz dış baskılarla ilgili olduğunu gözlemliyoruz.