Rusya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: 2 milyar dolarımız engellendi
Rusya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksey İvanov, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.
EEKONOMİ Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Rusya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksey İvanov, iki ülke ilişkilerinin seyrini anlatırken “Rusya ve Türkiye, ulusal çıkarların kesiştiği noktalarda çalışmayı öğrenmişlerdir” dedi. İvanov, Rusya’nın ABD Başkanı Trump’ın oluşturduğu Gazze inisiyatifi ile ilgili “Barış Kurulu’na destek veriyoruz” ifadelerini kullandı. Vladimir Putin, Barış Kurulu’na ödenecek 1 milyar doların ABD’nin el koyduğu Rus fonlarından alınmasını Trump’a önerdi. Türkiye’yi 2026’da ziyaret etmesi beklenen Rus turist sayısının da geçen yıl düzeyinde olması (6,5 milyon) bekleniyor.
Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nda yaşanan tedarik sorunları giderilebildi mi? İlk ünitesinin deneme üretimi ve santralin tamamen devreye alınması için bir takvim belirlendi mi? Siemens şirketinin reddinden sonra ekipman tedariki söz konusu olduğunda, “Rosatom” diğer güvenilir tedarikçilere başvurmak zorunda kaldı. JP Morgan inşaat için harcanacak 2 milyar doları engelledi. Elbette aksamalar, kaçınılmaz olarak inşaat hızına da yansıdı ancak her iki taraf da, anlaşma kapsamını korumak için elinden geleni yapıyor.
Umarız JP Morgan’ın beklettiği paranın dondurulması kaldırılacak. İlk güç ünitesinin devreye girmesi için elinden geleni yapıyor. Rusya genel olarak etkileşim düzeyinden memnundur. Bugün ilk güç ünitesi neredeyse tamamlanmış vaziyettedir. Hazırlık oranı yaklaşık ?’dur ve işletmeye alınması beklenmektedir. Diğer güç ünitelerinin inşaatı da tam hızıyla devam etmektedir.
▶ Türkiye’nin Rusya’dan doğalgaz satın almasına yönelik gelecekte nasıl bir manzara görünüyor? Türk-Akım ve Mavi-Akım boru hatları ve şu anda belirsizliğe giren klasik Ukrayna transit hattına yönelik Rus tarafının görüşleri nelerdir? Gaz konusuna gelince, sevkiyatlar kesintisiz devam ediyor. Rusya yükümlülüklerini tam olarak yerine getiriyor. Geçen yıl gaz boru hatlarına yönelik birkaç sabotaj girişimi oldu. Rus tarafı endişelerini Türk ortaklarına iletti. Ortaklarımız mevcut tehditlerin farkındadır.
Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler, tarihsel dostluk temelinde ve jeopolitik kısıtlar altında oldukça dinamik ve karmaşık bir yapıda ilerliyor. 2026 yılında iki ülkeyi bekleyen temel sorunlar, risk alanları ve işbirliği imkânlarını hangi başlıklarda sıralayabilirsiniz? Rusya-Türkiye ilişkileri; stratejik projelerin, coğrafi ve tarihi yakınlığımızın ve iki ülke liderliğinin kişisel temaslarının oluşturduğu çok sağlam bir temel üzerine inşa edilmektedir. Rusya ve Türkiye, ulusal çıkarların kesiştiği noktalarda çalışmayı öğrenmişlerdir. Görüş ayrılıkları mevcuttur ancak olgun ortaklar olarak birbirimize keskin sorular sormayı, bunları tartışmayı ve ileriye doğru hareket etmeyi biliyoruz. Mühim bazı sınamalara gelince, bunların olduğu aşikardır. Bunların ise büyük ölçüde, uluslararası düzeni yıkmaya ve uluslararası hukuku aşındırmaya yönelik artan girişimlerin yanı sıra ticari ve ekonomik ilişkilerimize yönelik sergilenen nezaketsiz dış baskılarla ilgili olduğunu gözlemliyoruz.
