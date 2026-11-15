“Türkiye artık dünyada söz sahibi” Ersin Tatar taşı gediğine koydu
Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ni değerlendirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ni değerlendirdi.
Altınordu ilçesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Tatar, Türkiye'nin NATO toplantısının ardından 100'den fazla devlet başkanını ve binlerce katılımcıyı ağırladığı COP31 Zirvesi ile küresel ölçekte büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma gücünü bir kez daha kanıtladığını vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum'u tebrik etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda söz sahibi önemli ülkelerden biri haline geldiğini söyledi.
Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen KKTC 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Altınordu ilçesinde bir otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ni değerlendiren Tatar, Türkiye'nin 100'den fazla devlet başkanını ağırladığını, binlerce kişiyi böylesine önemli bir konuda misafir ettiğini söyledi.
Türkiye'nin NATO toplantısının ardından böylesine büyük bir organizasyona da ev sahipliği yaptığını ifade eden Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti, 100'den fazla devlet başkanını ağırlamış, binlerce kişiyi böylesine önemli bir konuda misafir etmiştir.
Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti, NATO toplantısından sonra böylesine bir toplantıya ev sahipliği yapmak suretiyle buradaki altyapı ile önemli ve kalabalık toplantılarda ev sahipliği yapabileceğini göstermiştir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, hükümet yetkililerini, ilgili Bakan Murat Kurum'u ve ilgilileri tebrik ediyorum" diye konuştu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23