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"Türkiye artık dünyada söz sahibi" Ersin Tatar taşı gediğine koydu

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“Türkiye artık dünyada söz sahibi” Ersin Tatar taşı gediğine koydu

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ni değerlendirdi.

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Foto - "Türkiye artık dünyada söz sahibi" Ersin Tatar taşı gediğine koydu

Altınordu ilçesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Tatar, Türkiye'nin NATO toplantısının ardından 100'den fazla devlet başkanını ve binlerce katılımcıyı ağırladığı COP31 Zirvesi ile küresel ölçekte büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma gücünü bir kez daha kanıtladığını vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum'u tebrik etti.

#2
Foto - "Türkiye artık dünyada söz sahibi" Ersin Tatar taşı gediğine koydu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda söz sahibi önemli ülkelerden biri haline geldiğini söyledi.

#3
Foto - "Türkiye artık dünyada söz sahibi" Ersin Tatar taşı gediğine koydu

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen KKTC 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Altınordu ilçesinde bir otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ni değerlendiren Tatar, Türkiye'nin 100'den fazla devlet başkanını ağırladığını, binlerce kişiyi böylesine önemli bir konuda misafir ettiğini söyledi.

#4
Foto - "Türkiye artık dünyada söz sahibi" Ersin Tatar taşı gediğine koydu

Türkiye'nin NATO toplantısının ardından böylesine büyük bir organizasyona da ev sahipliği yaptığını ifade eden Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti, 100'den fazla devlet başkanını ağırlamış, binlerce kişiyi böylesine önemli bir konuda misafir etmiştir.

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Foto - "Türkiye artık dünyada söz sahibi" Ersin Tatar taşı gediğine koydu

Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti, NATO toplantısından sonra böylesine bir toplantıya ev sahipliği yapmak suretiyle buradaki altyapı ile önemli ve kalabalık toplantılarda ev sahipliği yapabileceğini göstermiştir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, hükümet yetkililerini, ilgili Bakan Murat Kurum'u ve ilgilileri tebrik ediyorum" diye konuştu.

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Yorumlar

Ahmet Kar

Ben Bilmem.....

Bilal A

Türkiye artık dünyada söz sahibi demek AB ülkeleri tarafından acziyet örneği gibi algılanır. Bunu söylemeye ne gerek var. Vakar sahibi olmak gerekir. Binlerce yıllık devlet geçmişi olan, 600 yıl dünyayı yönetmiş bir milletin ağzından bunlar çıkmamalı. Evet söz sahibiyiz, isteyen dener bir bakar tadına demek gerekr.
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