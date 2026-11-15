“Türkiye artık dünyada söz sahibi” Ersin Tatar taşı gediğine koydu

Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti, NATO toplantısından sonra böylesine bir toplantıya ev sahipliği yapmak suretiyle buradaki altyapı ile önemli ve kalabalık toplantılarda ev sahipliği yapabileceğini göstermiştir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, hükümet yetkililerini, ilgili Bakan Murat Kurum'u ve ilgilileri tebrik ediyorum" diye konuştu.