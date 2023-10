C VİTAMİNİ Yapılan bilimsel araştırmalar C vitaminin de tıpkı A vitamini gibi göz sağlığına olumlu etkilere sahip olduğunu gösteriyor. Araştırmaların sonuçlarına göre C vitamini, katarakt ve sarı nokta hastalığı gibi rahatsızlıkların gelişmesinin önüne geçiyor. C vitamini özellikle meyvelerde bolca bulunuyor. Başta portakal ve mandalina olmak üzere greyfurt, çilek ve domates gibi besinleri tüketerek vücudunuzun C vitamini eksikliğini kapatabilirsiniz.