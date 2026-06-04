CHP kurultay ve İstanbul il kongresi davasında karar! Mahkemeden red

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasını, davacıların feragat etmesi nedeniyle reddetti. Ayrıca 38. Olağan Kurultay'ın iptali talebi de derdest dava bulunduğu gerekçesiyle reddedildi. CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nde alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin mutlak butlan ile yok hükmünde sayılması talebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde de açılan davanın reddine karar verildi. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada, davalı CHP'nin avukatı Kadri Gökhan Sultan hazır bulunurken, davacı avukatı Onur Yusuf Üregen ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Duruşma hakimi, İstanbul İl Kongresi'nin iptalini isteyen davacıların, davalarından feragat ettiğini bildirdi. Daha sonra söz verilen avukat Sultan ise davanın reddini istedi. Kararını açıklayan hakim, davadan feragat edilmesi nedeniyle İstanbul İl Kongresi'nin iptali talebini reddetti. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili başka bir mahkemede de daha dava açıldığını ve söz konusu davanın derdest olduğunu belirten hakim, bu yönden de davanın reddine hükmetti.