CHP kurultay ve İstanbul il kongresi davasında karar! Mahkemeden red
CHP içindeki taht ve menfaat kavgalarını tescilleyen, ‘delegelere para ve menfaat dağıtıldı’ iddiasıyla yargıya taşınan kurultay ve İstanbul kongresi davası iptal talebi mahkemeden döndü. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstinaf’ın usul hatası gerekçesiyle bozup yeniden gönderdiği dosyada son kararını verdi. Şaibelerle dolu İstanbul kongresinin iptalini isteyen davacıların aniden davadan feragat etmesiyle dosya düşerken, 38. Olağan Kurultay’ın iptal talebi de Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde zaten devam eden (derdest) bir dava olduğu gerekçesiyle reddedildi. Birbirlerinin kuyusunu kazmak için mahkeme kapılarını aşındıranların kurduğu bu aciz tiyatro, adliye koridorlarında tamamen yerle yeksan oldu!