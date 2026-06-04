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CHP kurultay ve İstanbul il kongresi davasında karar! Mahkemeden red
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CHP kurultay ve İstanbul il kongresi davasında karar! Mahkemeden red

CHP içindeki taht ve menfaat kavgalarını tescilleyen, ‘delegelere para ve menfaat dağıtıldı’ iddiasıyla yargıya taşınan kurultay ve İstanbul kongresi davası iptal talebi mahkemeden döndü. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstinaf’ın usul hatası gerekçesiyle bozup yeniden gönderdiği dosyada son kararını verdi. Şaibelerle dolu İstanbul kongresinin iptalini isteyen davacıların aniden davadan feragat etmesiyle dosya düşerken, 38. Olağan Kurultay’ın iptal talebi de Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde zaten devam eden (derdest) bir dava olduğu gerekçesiyle reddedildi. Birbirlerinin kuyusunu kazmak için mahkeme kapılarını aşındıranların kurduğu bu aciz tiyatro, adliye koridorlarında tamamen yerle yeksan oldu!

#1
Foto - CHP kurultay ve İstanbul il kongresi davasında karar! Mahkemeden red

Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde skandallarla hafızalara kazınan ve "delege iradesinin parayla fesada uğratıldığı" iddiasıyla açılan büyük hesaplaşma davası yargı duvarına tosladı. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultay ile olaylı İstanbul İl Kongresi’nde alınan tüm kararların "mutlak butlan" ile yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı karara bağladı.

#2
Foto - CHP kurultay ve İstanbul il kongresi davasında karar! Mahkemeden red

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasını, davacıların feragat etmesi nedeniyle reddetti. Ayrıca 38. Olağan Kurultay'ın iptali talebi de derdest dava bulunduğu gerekçesiyle reddedildi. CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nde alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin mutlak butlan ile yok hükmünde sayılması talebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde de açılan davanın reddine karar verildi. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada, davalı CHP'nin avukatı Kadri Gökhan Sultan hazır bulunurken, davacı avukatı Onur Yusuf Üregen ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Duruşma hakimi, İstanbul İl Kongresi'nin iptalini isteyen davacıların, davalarından feragat ettiğini bildirdi. Daha sonra söz verilen avukat Sultan ise davanın reddini istedi. Kararını açıklayan hakim, davadan feragat edilmesi nedeniyle İstanbul İl Kongresi'nin iptali talebini reddetti. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili başka bir mahkemede de daha dava açıldığını ve söz konusu davanın derdest olduğunu belirten hakim, bu yönden de davanın reddine hükmetti.

#3
Foto - CHP kurultay ve İstanbul il kongresi davasında karar! Mahkemeden red

DAVANIN GEÇMİŞİ CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nde "delegelere menfaat temin edilerek delegelerin iradelerinin fesada uğratıldığı" iddiasıyla, alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin mutlak butlan ile yok hükmünde sayılması talebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde de dava açılmıştı. Mahkeme, 11 Eylül 2025'te görülen duruşmada, 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay davasının Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam etmesi, mevcut durumda aynı konuda süren bir davanın olması gerekçesiyle davanın usulden reddine karar vermişti.

#4
Foto - CHP kurultay ve İstanbul il kongresi davasında karar! Mahkemeden red

Ayrıca mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davanın "pasif husumet yokluğu" nedeniyle reddine hükmetmişti. Davacı vekili avukat Onur Yusuf Üregen'in karara itiraz etmesi üzerine dosya istinaf mahkemesine taşınmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin "pasif husumet yokluğu" gerekçesiyle davanın reddine ilişkin verdiği kararı, mazeretli olan davacı tarafın yokluğunda hüküm kurulması nedeniyle "hukuki dinlenilme hakkına aykırı" bulmuştu. Tarafların delillerini sunmaları için verilen yasal süreler dolmadan karar verilmesinin de usul hatası olduğunu bildiren daire, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği kararı kaldırarak, dosyanın yeniden görülmesine karar vermişti.

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