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Türkiye
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Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı

2023-05-16 08:22:29
Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

#1
Foto - Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı 15. Sokak'ta seyir halinde olan Alperen C. idaresindeki 19 DK 261 plakalı otomobil, Emre Ş. idaresindeki 19 TR 145 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

#2
Foto - Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kazada her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken yaralanan otomobil sürücüsü Alperen C. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

#3
Foto - Hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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