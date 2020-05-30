Tüm dünyayı etkileyen koronavirüsle mücadelede ülkeler normalleşme süreci için adımlar atmaya devam ediyor. Normalleşme süreci için adımlar atan Suudi Arabistan’da Mekke’ye giriş çıkış yasaklarının kısmi olarak kaldırma kararı alırken, 2020 hac için kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları haccın bu sene olup olmayacağını merak ediyor. Peki hac yapılacak mı? Bu sene hac var mı? Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? İşte hac ve umre son dakika haberleri.