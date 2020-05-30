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İslam
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Hac yapılacak mı? Bu sene hac var mı? Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak?

2020-05-30 09:03:05
Hac yapılacak mı? Bu sene hac var mı? Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak?

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüsle mücadelede ülkeler normalleşme süreci için adımlar atmaya devam ediyor. Normalleşme süreci için adımlar atan Suudi Arabistan’da Mekke’ye giriş çıkış yasaklarının kısmi olarak kaldırma kararı alırken, 2020 hac için kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları haccın bu sene olup olmayacağını merak ediyor. Peki hac yapılacak mı? Bu sene hac var mı? Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? İşte hac ve umre son dakika haberleri.

#1
Foto - Suudi Arabistan’ın koronavirüs salgını nedeniyle yasakları devam ettirdiği, bu yasakların seyrine göre yeni kararlar alınabileceği ifade ediliyor. 2020-2021 yılı umre ziyaretleri içinse en erken 1 Eylül tarihine işaret ediliyor.

Suudi Arabistan’ın koronavirüs salgını nedeniyle yasakları devam ettirdiği, bu yasakların seyrine göre yeni kararlar alınabileceği ifade ediliyor. 2020-2021 yılı umre ziyaretleri içinse en erken 1 Eylül tarihine işaret ediliyor.

#2
Foto - Ülke genelindeki 90 bin caminin yasaklar kapsamında kapatılmasının ardından, 31 Mayıs Pazar günü itibarıyla yeniden ibadete açılacağı duyuruldu.

Ülke genelindeki 90 bin caminin yasaklar kapsamında kapatılmasının ardından, 31 Mayıs Pazar günü itibarıyla yeniden ibadete açılacağı duyuruldu.

#3
Foto - Suudi Haber Ajansı’nın (SPA) haberine göre camilerin açılmasıyla ilgili belli şartlar düzenlendi. O şartlara göre, camiler namaz vaktinden 15 dakika önce girişlere açılacak, namazdan 10 dakika sonra ise yeniden kapatılacak. Cuma namazlarında her iki süre de 20 dakikaya çıkarılacak. Tuvalet ve abdesthaneler kapalı kalmaya devam edecek.

Suudi Haber Ajansı’nın (SPA) haberine göre camilerin açılmasıyla ilgili belli şartlar düzenlendi. O şartlara göre, camiler namaz vaktinden 15 dakika önce girişlere açılacak, namazdan 10 dakika sonra ise yeniden kapatılacak. Cuma namazlarında her iki süre de 20 dakikaya çıkarılacak. Tuvalet ve abdesthaneler kapalı kalmaya devam edecek.

#4
Foto - Yaşlılar ve kronik hastalara evlerinde ibadet etmeye devam etmeleri önerilirken, camiye girenler ikişer metre arayla saf tutacak. 15 yaş altındaki kişilerin girişine izin verilmeyecek.

Yaşlılar ve kronik hastalara evlerinde ibadet etmeye devam etmeleri önerilirken, camiye girenler ikişer metre arayla saf tutacak. 15 yaş altındaki kişilerin girişine izin verilmeyecek.

#5
Foto - Öte yandan uluslararası kamuoyunda en çok merak edilen Hac ve Umre yasaklarıyla ilgili de bilgi verildi. Söz konusu yasakların devam edeceği ifade edilirken, ikinci bir karara dek uygulamanın sürdürüleceği belirtildi. Suudi Arabistan’a geçtiğimiz yıl yalnızca Hac ibadeti için 2.5 milyon kişinin seyahat ettiği vurgulanıyor.

Öte yandan uluslararası kamuoyunda en çok merak edilen Hac ve Umre yasaklarıyla ilgili de bilgi verildi. Söz konusu yasakların devam edeceği ifade edilirken, ikinci bir karara dek uygulamanın sürdürüleceği belirtildi. Suudi Arabistan’a geçtiğimiz yıl yalnızca Hac ibadeti için 2.5 milyon kişinin seyahat ettiği vurgulanıyor.

#6
Foto - Suudi Arabistan yönetimi, dün Kovid-19 önlemleri kapsamında uyguladığı tedbirleri hafifletmek ve normal yaşama dönmek amacıyla

Suudi Arabistan yönetimi, dün Kovid-19 önlemleri kapsamında uyguladığı tedbirleri hafifletmek ve normal yaşama dönmek amacıyla

#7
Foto - 31 Mayıs Pazar gününden başlayarak Mekke'de

31 Mayıs Pazar gününden başlayarak Mekke'de "iki aşamalı normalleşme planı" uygulanacağını açıklamıştı.

#8
Foto - Buna göre 3 hafta süreceği kaydedilen ilk aşamada, Mekke'ye giriş çıkışlara izin verileceği ve 06.00-15.00 arasında sokağa çıkılmasına müsaade edileceği aktarılmıştı.

Buna göre 3 hafta süreceği kaydedilen ilk aşamada, Mekke'ye giriş çıkışlara izin verileceği ve 06.00-15.00 arasında sokağa çıkılmasına müsaade edileceği aktarılmıştı.

#9
Foto - Son verilere göre, Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 441'e, vaka sayısı 80 bin 185'e, iyileşenlerin sayısı ise 54 bin 553'e ulaştı.

Son verilere göre, Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 441'e, vaka sayısı 80 bin 185'e, iyileşenlerin sayısı ise 54 bin 553'e ulaştı.

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